Ce faci dacă-ţi „sare“ inima din piept

Medicul de gardă

Ce faci dacă-ți „sare“ inima din piept

În general, când o persoană are senzația că îi „sare” inima din piept, medicii spun că tocmai s-a declanșat un episod de palpitații. Cu toate că, de regulă, această stare este pusă de pacient pe seama problemelor cardiace, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că nu este obligatoriu ca palpitațiile să apară din aceste cauze, căci se pot declanșa foarte bine și urmare unor factori fără legătură cu problemele cardiace.Iar când o persoană are palpitații, fără să acuze alte probleme de să-nătate, medicul precizează că sunt preponderent consecința directă a stilului incorect de viață, dar și a oboselii și alimentației nesănătoase.Cum scapi de palpitațiiAtenuarea stresului, renunțarea la fumat, cafea, alcool, băuturi energizante, asigurarea orelor minime de odihnă și somn sunt câteva dintre măsurile care pot preveni apariția palpitațiilor sau chiar le pot înlătura. De asemenea, celor care depun muncă fizică intensă, medicul le recomandă să aibă în vedere dozarea efortului, iar persoanelor ce prestează muncă intelectuală, să-și creeze scurte momente de relaxare, precum exerciții fizice simple, ieșiri în aer liber etc.