Ce faci când bebe n-are poftă de mancare?

Primul lucru la care te gandesti cand puiul tau nu prea mananca este: nu cumva o fi bolnavior? Se prea poate sa fi racit sau sa-l doara burtica (nici tu nu ai pofta de mancare cand nu te simti bine), dar cel mai adesea e vorba de altceva. Inainte sa presupui ce e mai rau si sa fugi cu el la spital, gandeste-te bine la ce a mancat bebelusul in ziua precedenta (sau mai devreme in cursul aceleiasi zile). Daca a baut mult suc, lapte sau a mancat o portie zdravana de supa, probabil are burtica deja plina, nu ii mai este foame si nu se va arata interesat de piureurile pe care i le-ai pregatit, scrie sfatulparintilor.ro.