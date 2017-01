Ce este de fapt spasmofilia şi cum se tratează

Ce este de fapt spasmofilia și cum se tratează

Spasmofilia, în termeni me-dicali, se numeșete hipocalce-mie și se referă la un nivel scăzut de calciu în organism, însă această afecțiune poate fi ea însăși un simptom pentru anumite boli grave, precum afecțiuni ale rinichilor, diaree acută, disfuncții hormonale, boli pancreatice, malnutriție, deficit de vitamina D etc. Hipocalcemia poate să apară și din cauza unor medica-mente, dar și în timpul sarcinii sau alăptării.„De fapt, spasmofilia este o carență de calciu, de diferite grade de gravitate, care este caracterizată de crampe musculare severe, tremur și spasme. Aceste simptome pot apărea la orice mușchi corp, însă diferă de la o persoană la alta. De regulă, pacienții trebuie să se îngrijoreze când au dureri de cap severe, vărsături, indispoziție, depresie, sau, în cazuri grave, pierderea conștienței. În prezența acestor semne, trebuie să se solicite asistență medicală”, explică dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății.Manifestările musculare mai pot fi însoțite de letargie, diaree, dureri abdominale, amorțeli, dificultăți de respirație etc. În caz de leșin, nu ezitați să consultați medicul de familie, pentru investigații de specialitate, deoarece spasmofilia poate anunța prezența unei boli grave, care trebuie tratată rapid.În lipsa diagnosticării și tratamentului corect, se pot instala complicații dintre cele mai grave: pierderea conștienței, comă, insu-ficiență renală, afectarea creierului etc.