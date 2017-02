Ce este cancerul de piele şi cum poate fi prevenită apariţia acestuia

Ce este cancerul de piele și cum poate fi prevenită apariția acestuia

În ultimii ani, incidența cazurilor de cancer de piele a crescut simțitor. La acest moment, nu există cabinet în care medicii dermatologi să nu se confrunte cu astfel de cazuri.Cancerul reprezintă o alterare a sistemelor de control și reglare a diviziunii celulare, având drept consecință multiplicarea permanentă și anarhică a celulelor.Conform informațiilor furnizate de dr. Monica Nicola, medic dermatolog, factorii declanșatori sau favorizanți sunt radiațiile actinice (solare), ionizate, carcinogeni chimici, imunodepresia, fumatul, factori biologici etc. În același timp, schimbarea modului de viață, longevitatea mai mare a populației contribuie la creșterea prevalenței cancerului cutanat.Cel mai mare dușman este, însă, soarele, care, deși are efecte psihologice benefice, în cazul unei expuneri prelungite, nu este deloc bun pentru piele.„Bronzul, în special pentru cei cu piele deschisă la culoare (fototip I și II, adică persoanele blonde, roșcate), este o dovadă a unei leziuni permanente, care poate duce mai târziu la îmbătrânirea prematură a pielii (piele uscată, cu prurit, umflată, îngălbenită și ridată) sau la cancer. Radiațiile UV penetrează ușor pielea, producând modificări ale moleculelor și în mod particular ale ADN-ului, care este important pentru funcția și dezvoltarea corectă a pielii. Trebuie să recunoaștem că leziunile la nivelul ADN-ului pot fi în mare parte reparate, dar anumite modificări rămân permanente. Apoi, aceste modificări se acumulează treptat, ducând la îmbătrânirea pielii sau dacă acestea vizează gene ce codifică proliferarea celulară, la cancer de piele”, a explicat specialistul.Evitați expunerile solare intenseCea mai cunoscută formă de cancer de piele este melanomul, respectiv cancerul cutanat cu un potențial agresiv și un prognostic vital scăzut. Astfel, populația trebuie să știe din timp că expunerile solare intense și de scurtă durată, urmate de arsuri, constituie un factor de risc în apariția melanomului. Momentul în care leziunile precanceroase își schimbă caracteristicile (alterarea aspectului unei alunițe, margini neregulate, polimorfism cromatic, creșterea în dimensiuni) reprezintă transformarea malignă, motiv pentru care prezentarea la medic este obligatorie. La ora actuală, tratamentul melanomului constă în chimioterapie, imunoterapie, radioterapie sau se poate interveni chirurgical.Pentru reducerea mortalității cauzate de melanom, prevenția și diagnosticul precoce sunt absolut necesare. Apoi, avem carcinomul bazocelular, care are o evoluție lentă și malignitate locală. Aceasta recidivează în mod frecvent, însă. În general, prognosticul este bun, dar neglijarea terapeutică poate duce la mutilări. Cert este că acesta nu omoară, dar clar distruge.Nu în ultimul rând, amintim despre kerastoza solară, o afecțiune premergătoare carcinomului cu celule scuamoase, cu risc major, în funcție de localizare, semne clinice de invazie, recidivă, imunodepresie. Tocmai de aceea, pe timpul verii este indicată evitarea activităților între orele 11.00-15.00, când afară este foarte cald. În plus, populația este sfătuită să poarte haine lejere, care pot acoperi o suprafață cât mai mare a corpului.Folosiți produse de protecție solară„A fi precaut nu înseamnă că oamenii nu se pot bucura de vară sau de concediu. De asemenea, acestora li se recomandă aplicarea în mod repetat a unor produse de protecție solară cu factor înalt (SPF 15-50+) și protecție ridicată UVA, UVB pe pielea expusă. Totodată, este extrem de important ca cei mici să fie protejați, deoarece expunerea la soare în primii ani de viață favorizează dezvoltarea ulterioară a unui cancer de piele”, a mai spus dr. Nicola.Medicul este de părere că posibilitatea de vindecare a unei tumori canceroase, indiferent de localizarea ei, este cu atât mai mare cu cât diagnosticul este pus cât mai devreme. Ca urmare, prezentarea la medicul dermatolog pentru o examinare sumară a tegumentelor, mucoaselor și fanerelor este de asemenea indicată.