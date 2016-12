Ce este acneea şi cum se tratează

2

arbore de ceai pentru cosuri, acnee, puncte negre

Sigur cel mai bun remediu ca sa scapi de cosuri, acnee si puncte negre e o curatare pe o perioada lunga a tenului cu produse naturale. Nu te astepta sa iti dispara a doua zi cosurile, dar in timp dupa ce foloseste produsele naturale impotriva cosurilor tenul tau o sa devina foarte curat si fara urme de cosuri. S-a demonstrat si dovedit ca cele mai bune produse naturale impotriva cosurilor sunt produsele pe baza ulei pur din arbore de ceai (tea tree). O cunostinta mi-a adus produsele pe baza de ulei 100% pur din arbore de ceai de la Thursday Plantation si nu mi-a venit sa cred cat de eficente si bune sunt impotriva acneei si a excesului de sebum. In cateva luni chiar si o acnee fioroasa are toate sansele sa dispara ca si cand nu ar fi fost. Am citit de produsele de la Thursday Plantation intr-o revista ca au luat premiul pentru cel mai eficent si rapid tratament impotriva cosurilor din Asia.