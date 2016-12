Ce efecte nebănuite are menta

Ştire online publicată Luni, 15 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Studiile au arătat că uleiul de mentă este destul de eficient în ameliorarea simptomelor sindro-mului de colon iritabil, manifestări ce includ crampe, dureri abdominale, balonare, constipație și diaree.Potrivit statisticilor, sindromul de colon iritabil afectează 5-20% din populația lumii. Mai mult decât atât, s-a demonstrat ca mentolul este de ajutor în vindecarea infecțiilor cauzate de bacterii, ciuperci și virusuri.Numeroase studii au arătat că vaporii uleiurilor esențiale de mentă au capacitatea de a eradica bacteriile responsabile pentru infecțiile cu listeria, E.coli, salmonella și că pot fi utilizați în combaterea multor simptome sau afecțiuni. De exemplu, menta are proprietăți analgezice și antiinflamatorii, care pot estompa durerile musculare și de artrită. Pur și simplu, se aplică ulei de mentă în zona afectată, de 2 sau 3 ori pe zi. Același tratament poate fi utilizat și pentru detensionarea musculaturii după antrenamente fizice intense.Potrivit cercetătorilor, menta are și efecte vasodilatatoare, care pot ajuta la reducerea frecvenței durerilor de cap. Atunci când simțiți că aveți o migrenă, aplicați local o cantitate mică de ulei de mentă pe tâmple, frunte și ceafă sau beți un amestec de 4 picături de ulei de mentă într-o lingură de ulei de măsline.În plus, aromoterapia cu ulei de mentă poate ajuta la tratarea anxietății, stresului și dezechilibrelor emoționale.(Sursa: sfatulmedicului.ro)