CE DOCTORI AU MAI RĂMAS ÎN SPITALUL JUDEŢEAN?

Exodul medicilor constănțeni spre privat

CE DOCTORI AU MAI RĂMAS ÎN SPITALUL JUDEȚEAN?

În contextul în care spitalele publice au probleme în privința condițiilor și a aparaturii medicale, pe piața constănțeană apar din ce în ce mai multe clinici și spitale private, cu dotări și tratamente de ultimă generație, dar cu tarife pe măsură. Ca pacient,către ce servicii vă îndreptați? Considerați că serviciile medicale private sunt accesibile?Preferați să achitați o factură mai consis-tentă și să beneficiați de tratament pe măsură sau mergeți într-un spital de stat, unde, pentru fiecare pas pe care-l faci, ești „taxat” la buzunare?Avantajele și dezavantajele ambelor sisteme sunt resimțite de pacienți și de medici, motiv pentru care, multe dintre cadrele cu o experiență de peste 20 de ani în sistemul de stat, au ales să își desfășoare activitatea în clinici medicale private.„Dar cu lista de medicamente cumpărate la spital de pacienți ce facem? Că ăștia dau pe chichițe de hârtie și te trimit ca pe ultimul om la farmacie, sictiriții ăștia din spital. Și mai au și pretenția că sunt specialiști. Ar trebui făcută ordine în spitale la Constanța ca să plece șpagagii”, ne scrie un constănțean. Un altul susține că ar fi greșit să pornim de la premiza că la privat asistența medicală e întotdeauna de calitate și direct proporțională cu sumele plătite. „Aceiași medici scârbiți și insensibili față de nevoile pacienților se regăsesc în această dualitate imorală”, spune acesta.Cât privește serviciile medicale, pacienții constănțeni susțin că ar trebui să beneficieze de ele de fiecare dată când au nevoie, fără să scoată bani în plus din buzunar, dat fiind faptul că sunt asigurați.„Lipsurile din sistemul public m-au determinat să plec“Cadre medicale cu experiență, care au lucrat ani de zile în sistemul public, au ales să profeseze în privat. Acestea susțin că diferențele dintre cele două sisteme sunt uriașe.„Este o opțiune personală, însă având experiența spitalului public, cunoscând toate lipsurile, programul de lucru extrem de încărcat, înghesuiala de la ușile cabinetelor medicale sunt doar câteva dintre motivele pentru care nu m-aș întoarce. În viziunea personală, trebuie respectată intimitatea pacienților încă din zona de așteptare și până la tratament, iar aici este vorba și despre cum te organizezi și cum eficientizezi activitatea. În sistemul privat, pe lângă condiții, un medic are un program mai bine organizat”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Dana Pleș, medic primar oncolog, directorul medical al Spitalului Privat ISIS.Sistemul public are nevoie de „resuscitare”Dr. Vasile Sârbu, medic chirurg, fost șef al secției de chirurgie în Spitalul Județean Constanța, tratează pacienții care ajung în Spitalul Municipal Mangalia, dar și pe cei din cadrul Clinicii private de chirurgie Medstar 2000. Acesta susține că sistemul de stat are nevoie de „resuscitare urgentă”.„Distrugerea sistemului public de sănătate reprezintă cea mai mare gafă a momentului, soldată cu adevărate drame. Susțin aceste lucruri pentru că nu putem să nu ne întrebăm unde mai pot merge bunicii sau părinții să se trateze, dacă îi doare coloana sau dacă au probleme cardiace. Sunt pacienți care au cotizat toată viața la sistemul de sănătate, iar acum sunt trimiși de la un cabinet la altul. În condițiile în care, ajunși la policlinică pentru un consult primesc patru adrese diferite de la cabinete private să ajungă să se trateze pe bani, nu putem să nu atragem atenția asupra problemelor din sistem. Cât privește sistemul privat, desigur că recunosc necesitatea acestuia, mai ales că, în acest fel, medicina face salturi uriașe către performanță, însă susțin sistemul de stat pentru acei pacienți care nu au bani să dea la privat. De fapt, zona privată este pentru oamenii cu bani, care vor confort și care își permit să plătească de trei ori prețul unei endoscopii”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Vasile Sârbu, medic primar chirurg.„Nu plec din spital pentru că vreau să îmi ajut pacienții“Dr. Azis Olgun, de profesie medic specialist urolog, face parte din generația mai tânără de medici, care, deși are posibilitatea să lucreze în două dintre cele mai moderne clinici private din Constanța, în cele mai bune condiții, nu a renunțat să își continue activitatea și la Spitalul Județean.„Am rămas în spitalul de stat pentru că vreau să îmi ajut pacienții. Pentru că știu că sunt oameni care nu și-ar permite niciodată să se trateze la privat și pentru că, în definitiv, pentru asta am făcut medicina: să ajut!Nu ne putem da după deget! În privat, suntem mult mai bine plătiți, apreciați și lucrăm cu aparatură adecvată. La stat, deși s-au renovat spitalele, eu nu am auzit să se fi cumpărat aparate noi pentru a face tratamentele. Investițiile sunt aproape nule”, a declarat medicul.Pe de altă parte, sunt și medici care, prin prisma specialității pe care și-au ales-o, sunt „legați” de spitalele publice. Un exemplu în acest sens este medicul Dan Pletea, specialist în urgențe la Spitalul Municipal Med-gidia. „Mi-am ales o specialitate care nu-mi permite să plec din spital. De altfel, chiar dacă nu avem cele mai bune condiții, trebuie spus că niciun spital sau clinică privată din Constanța nu dispune de aparatura necesară pentru a rezolva urgențele medicale complexe. Singura variantă ar fi să plec în străinătate, însă sunt alte aspecte personale care mă rețin în țară”, a declarat medicul.Secția de ginecologie a rămas pe mâna câtorva specialiștiDupă înființarea celor două mari spitale private de obstetrică - ginecologie din Constanța, medicii Ion Marius Rușa (Euromaterna) și Mohamed Zaher (ISIS), fondatorii celor două unități sanitare private, au luat cu ei aproape tot personalul medical din cadrul secției de ginecologie a Spitalului Județean Constanța, de la medici la asistente. Din aceeași secție de ginecologie au plecat și dr. Dan Raica, Viorel Cristurean, Răzvan Stanca, soții Ioana și Ion Sebastian Luțescu.Singurii medici cu renume care mai au gărzi la Județean sunt dr. Vlad Tica, Cezar Irimia, Victorian Păștilă.v vPrintre cadrele medicale care au plecat din Spitalul Județean Constanța și lucrează în clinici private sunt dr. Eugen Dumitru, medic primar gastroenterolog, dr. Florian Stoian, medic primar medicină internă,specialist cardiologie, dr. Vasile Sârbu, medic primar chirurg, dr. Dan Călin Vișinescu, medic primar oncolog, dr. Lazăr Monica, medic oncolog, Teodora Bucur, medic primar neonatolog, dr. Raluca Pasăre(Melihov), medic chirurg, dr. Victor Loghin, medic primar O.R.L.-ist.În acest context, pacienții aproape că nici nu mai au dreptul să aleagă, având în vedere că, deși plătesc contribuțiile la sănătate, sunt „plimbați” de la un spital la altul pentru a be-neficia de tratament.