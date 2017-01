Ce combinaţii de plante şi medicamente sunt periculoase

Ce combinații de plante și medicamente sunt periculoase

Anumite plante inhiba actiunea anticoagulantelor, iar altele o activeaza. Mai multe studii au demonstrat ca extractele de gingko biloba interactioneaza cu anticoagulantele prescrise, de exemplu, in caz de insuficienta cardiaca sau tromboza si maresc riscul de hemoragie.Cercetatorii de la Universitatea din Cologne au demonstrat ca ginkgo interactioneaza cu ibuprofenul. Iar Universitatea Chinezeasca din Hong Kong a demonstrat, in 2003, ca ginkgo reduce efectele omeprazolului, medicament prescris pentru tratarea ulcerelor gastrice si duodenale.Medicamentul antiinflamator Vidal, luat in combinate cu anticoagulante, suplimente alimentare sau produse pe baza de plante, mareste riscul sangerarilor. Plantele in cauza sunt ginkgo, curcuma si ghimbirul, scrie realitatea. net.Alte plante, cum ar fi sunatoarea, reduc efectul anticoagulantelor si poate aprea riscul de tromboza.