Ce boală pulmonară poate provoca decesul pacienţilor

Ce boală pulmonară poate provoca decesul pacienților

Tusea seacă, însoțită de scăderea poftei de mâncare, dureri de cap, dureri musculare, dureri toracice, infecții ale căilor aeriene superioare, pot conduce către diagnosticul de pneumonie interstițială. Aceasta este o afecțiune pulmonară caracterizată prin inflamația interstițiului cauzată de germeni infecțioși de natură virală. Infecția virală se transmite pe cale respiratorie de la persoana bolnavă sau în faza premergătoare apariției simptomelor de boală și e favorizată de scăderea rezistenței căilor respiratorii (prin fumat, probleme dentare: carii, leziuni ale gingiilor, limbii, afecțiuni în sfera ORL, consumul de alimente și băuturi reci, consumul de alcool) variații bruște ale temperaturii mediului ambiant (capricii ale vremii dar și aer condiționat defectuos reglat, trecerea din încăperi prea încălzite în spatii reci).Tabloul clinic al pneumoniei interstițiale se caracterizează prin incubație ce durează 1-3 săptămâni, iar debutul este insidios (nu brusc, ca în pneumonia bacteriană). Poate evolua grav cu: insuficiență respiratorie acută și sindrom respirator (cianoza perioronazală, dispnee cu polipnee - peste 40 respirații/minut, bătăi ale «aripilor» nasului, tuse) la sugar, la bătrâni dar și la pacienții cu cumul de boli (cardiace, hepatice, renale, diabet zaharat).La examenul clinic local nu se găsesc multe modificări, dar radiografia pulmonară arată, de obicei, un desen pulmonar accentuat și e necesar pentru a exclude alte boli cu simptome asemănătoare. „Diagnosticul de pneumonie interstițială se pune pe baza tabloului clinic și a inves-tigațiilor paraclinice. Având o cauză virală, antibioticul nu are efect. Se administrează antibiotic doar dacă medicul consideră că a survenit o suprainfecție bacteriană. Se administrează medicamente care combat simptomele (antitermice pentru febră, antialgice pentru dureri, vitamine, în special vitamina C care se consideră că are efect antiviral. Persoanele cu alte boli și cele cu vârste extreme pot fi internate dacă răspunsul la aceste măsuri nu este satisfăcător. Internarea se face de preferință în secții de boli contagioase unde se pot face și analize pentru determinări virale, se administrează medicație pentru susținerea funcțiilor vitale și se pot monitoriza și bolile asociate. Dacă apar complicații sau în cazul pacienților din grupele de risc (vârste extreme, bolnavi cardiaci, insuficiență renală, hepatică, respiratorie, diabet zaharat, boli imuno-deprimante), evoluția este mai îndelungată și, în unele cazuri pacienții nu pot fi salvați, deoarece infecția afectează și alte organe vitale, deja bolnave.Pentru prevenție este necesar să întărim organismul prin alimentație echilibrată, bogată în vitamine, somn suficient, evitarea consumului de alcool și renunțarea la fumat”, a explicat dr. Vera Pall, medic specialist pneumolog în cadrul cabinetului Verasante din Constanța.