Ce boală intestinală gravă macină sănătatea constănţenilor

Ce boală intestinală gravă macină sănătatea constănțenilor

Considerată o boală foarte rară, dar extrem de gravă, boala Crohn este o afecțiune inflamatorie intestinală care poate afecta toate straturile tubului digestiv și care, după mulți ani de tratamente chinuitoare, poate genera cancer. Dobrogea, spun medicii, are o statistică sumbră în ceea ce privește numărul foarte mare de cazuri, ocupând astfel primul loc pe țară.Localizată în intestinul gros, boala Crohn este o afecțiune pe cât de rară, pe atât de periculoasă. Orice întârziere în diagnosticare și tratament poate pune în pericol viața pacienților. Cauzele acesteia nu sunt cunoscute și specialiștii susțin că poate apărea și pe fondul unor afecțiuni deja instalate: anemie feriprivă, hipocalcemie, sindrom inflamator, infecții și abcese intestinale.„Dobrogea este în fruntea listei din statisticile cunoscute la nivel național cu numărul cel mai mare de pacienți. Din păcate, această boală afectează pacienții tineri, cu vârste cuprinse între 35 și 40 de ani.Diagnosticarea este foarte complexă și impune două caracteristici: partea clinică, dacă pacienții au manifestări de tipul durerilor abdominale, câte 10-15 scaune diareice pe zi, acestea provocând și deshidratare, scădere ponderală, mucozități în scaun, anemie.Investigațiile de laborator sunt orientative pentru diagnostic, însă, din punct de vedere gastroenterologic, cea mai relevantă investigație rămâne colonoscopia cu biopsie.În acest caz, se intră inclusiv pe ultimul segment al intestinului subțire, boala fiind localizată cel mai adesea în această zonă”, a precizat dr. Elena Csosz, medic specialist gastroenterologie și medicină internă în cadrul Centrului medical de gastroenterologie, hepatologie și endoscopie digestivă Gastromond.Risc major de cancerDupă mulți ani de evoluție a bolii, pacienții pot avea neșansa să ajungă la diagnosticul de cancer, susține medicul. Acest lucru, însă, nu se întâmplă în cazul oricărui pacient care suferă de această boală, ci mai ales în cazul celor care au suferit de perforații intestinale, abcese și care nu au răspuns la niciun tip de tratament.„În principiu, în primă instanță se utilizează tratamente de tip inflamator care se pot asocia și cu corticoterapia, în perioadele de criză. Dacă pacientul nu răspunde la aceste terapii, suferă de diabet sau osteoporoză, se utilizează un medicament imunosupresor.Partea proastă este că, în ciuda tuturor eforturilor medicale, sunt și cazuri în care se impune intervenția chirurgicală, evident o manevră care implică, la rândul său, alte riscuri și complicații”, a mai spus medicul.Cea mai nouă terapie, disponibilă prin Casa de SănătateCel mai recent tratament introdus și pe piața din România este tratamentul biologic. Deși acesta dă rezultate foarte bune, medicul spune că singura șansă ca pacienții să beneficieze de el este să fie în evidența unui specialist care să fie și cadru universitar.„Tratamentul biologic, de altfel foarte eficient, poate fi realizat numai în baza unui dosar special, întocmit de un medic gastroenterolog, cadru universitar. Astfel, acesta va întocmi dosarul care va fi trimis la Casa de Asigurări de Sănătate și va primi aprobarea comisiei de gastroenterologie.Cu alte cuvinte, pacientul trebuie să dovedească faptul că a urmat toate procedurile, adică toate tratamentele inițiale, că acestea nu au avut niciun rezultat și că boala este activă. Medicul curant despre care am făcut precizările va solicita CJAS tratamentul biologic.Toți acești pași sunt urmați după un protocol foarte strict și în cazul pacienților care suferă de TBC, această terapie fiind contraindicată.Dacă ne referim strict la centrul nostru medical, în prezent, numărul pacienților care sunt sub tratament și monitorizare a ajuns la 20”, a completat medicul Elena Csosz.