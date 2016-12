Ce beneficii are uleiul de argan asupra pielii

Uleiul de argan are efect antiinflamator, hidratează în profunzime pielea și părul și are efect energizant. De asemenea, contribuie la buna circulație sangvină, protejează sistemul imunitar și are efecte pozitive asupra performanțelor sexuale. Acestea sunt doar câteva dintre proprietățile acestui lichid de aur, cum este supranumit acest elixir al tinereții veșnice - uleiul de argan. Potrivit csid.ro, uleiul de argan este folosit îndeosebi în industria cosmetică, dar are beneficii prețioase și asupra stării de sănătate. Acesta are o mare cantitate de vitamina E, antioxidanți puternici care pot preveni apariția diferitelor tipuri de cancer și proprietăți antiinflamatoare, ameliorând simptomele dureroase asociate cu artrita și reumatismul. De asemenea, efectul antiinflamator este tocmai cel care grăbește procesul de vindecare al țesuturilor, cum ar fi în cazurile de vărsat de vânt, zgârieturi sau arsuri ale pielii.Un alt plus al uleiului de argan constă în faptul că poate crește concentrația de sucuri gastrice și pepsină din stomac, îmbunătățind astfel digestia și grăbind procesul de ardere al grăsimilor. Uleiul de argan regenerează, hrănește și hidratează pielea, reface bariera hidrolipidică, combate îmbătrânirea cutanată și contribuie la reducerea celulitei.Numeroase studii științifice au demonstrat, de asemenea, acțiunea antirid puternică a uleiului de argan. Uleiul de argan este remarcabil și pentru că ne ajută să ne prelungim bronzul, și, în același timp, calmează eventualele iritații după expunerea la soare.