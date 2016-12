Ce băutură vindecă miraculos bolile de inimă

Reteta acestui suc care iti protejeaza inima a devenit acum atat de populara, incat unii considera ca te poate ajuta sa amani interventia de bypass sau angioplastia la nivelul inimii. Citeste mai multe informatii espre elixirul care destupa vasele inimii, potrivit kudika.ro.In timpurile noastre bolile cariovasculare sunt atat de frecvente, incat reprezinta o adevarata amenintare in privinta sanatatii.Cea mai intalnita cauza a acestor afectiuni cardiovasculare este ateroscleroza – o tulburare in care grasimile rele se depun in grosimea peretilor vaselor, inclusiv la nivelul vaselor inimii. Aceste depozite grase din peretii vaselor cresc in timp si proemina in interiorul arterelor, putand infunda un vas de sange.