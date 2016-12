Ce analize îi faceţi copilului înainte de înscrierea la creşă sau grădiniţă

Ce analize îi faceți copilului înainte de înscrierea la creșă sau grădiniță

A venit vremea ca micuțul dumneavoastră să meargă la creșă sau la grădiniță? Lista de cumpărături pentru hăinuțe și jucării este gata? Ce mai lipsește, v-ați întreba. Analizele medicale și avizul epidemiologic, acte medicale care dau „verde” la înscriere și fără de care, niciun copil nu poate ajunge în colectivitate.Cine recomandă investigațiileMedicul de familie este cel la care trebuie să ajungeți cu cel puțin câteva săptămâni înainte de a înscrie copilul la creșă sau grădiniță. Acesta vă va da lista cu analize medicale pe care trebuie să i le faceți copilului pentru a-i verifica starea de sănătate.„Pe lista investigațiilor recomandate de medicul de familie părinților care își înscriu copiii la creșă sau grădiniță, se regăsesc: exudatul faringian care arată dacă cel mic este purtător de stafilococi, exame-nul coproparazitologic ce arată dacă este purtător de viruși și paraziți cum ar fi oxiurile, limbricii, giardia sau chiar unele protozoare care provin din apa potabilă infestată, mai ales pentru mediile rurale. Pentru copiii care merg la creșă se mai face și o hemogramă, care este o analiză de sânge ce poate arăta dacă copilul are sau nu anemie. Tot pentru aceste situații, și părinții sunt supuși unei investigații: radiografia pulmonară și VDRL, adică o analiză ce depistează sifilisul”, a explicat dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatru, cu competențe în medicina de familie.Când se eliberează avizul epidemiologicUn ultim pas pe care părinții trebuie să îl facă înainte de înscriere este să scoată tot de la medicul de familie și avizul epidemiologic. Acesta presupune o ultimă consultație a copilului ce va avea loc cu maxim 24 sau 48 de ore înaintea primei zile de prezentare la creșă sau grădiniță.„Atât avizul epidemiologic, cât și adeverința medicală care atestă starea de sănătate a copilului sunt eliberate cu foarte puțin timp înainte de prima zi de colectivitate pentru că cei mici pot oricând suferi mici probleme de sănătate, având în vedere că sistemul lor imunitar nu este la cote maxime ca în cazul unui adult. În orice caz, toate aceste avize medicale se eliberează numai după ce medicul vede rezultatele anali-zelor și consultă copilul”, mai spune medicul.Cu vaccinările… la zi!O altă etapă extrem de importantă pentru ca un copil să fie acceptat în orice cadru social și mai ales în învățământ este reprezentată de schema de vaccinuri. Medicul susține că până la vârsta de 1 an, toate acele „mici injecții” care i se administrează copilului intră în procesul de vaccinare. Ce depășește vârsta de 1 an înseamnă rapelurile, adică „modalitatea prin care îi amintim organismului să își crească titrul de anticorpi”.De altfel, medicul susține ideea vaccinării, amintind toate epidemiile înregistrate de-a lungul timpului care au apărut în lipsa vaccinării, dar și mizând pe faptul că niciun părinte nu își dorește ca propriul copil să fie expus unor complicații extrem de grave precum tetrapareza, insuficiența cardiacă sau paralizia infantilă, sechele date de boli precum tetanosul, difteria sau poliomielita.Pe de altă parte, dr. Rizea susține că medicina s-a „remodelat” după pacienți, astfel că și pentru cei mai neîncrezători dintre părinți, există variante de imunizare.„Ne-am pregătit pentru orice situație, astfel că există scheme de vaccinare pentru copiii care nu au fost imunizați la timp și care mai pot beneficia, gratuit, de vaccinurile efectuate încă din primele luni de viață și la vârsta de 1 an și 3 luni. Deci noi, ca medici, avem cele mai bune intenții. Important este ca și părinții să răspundă pozitiv”, completează medicul.