Ce alternative au cei care refuză cardul de sănătate

1

Cardul cu șesari

Probabil ca domnul in cauza ar accepta și un card pe care sa scrie la vedere si cu cifre bine conturate : 666, in cadrul numarului de 24 de cifre alocat numelui meu in Sistemul electronic al CNASS. Pe mine m-a deranjat atribuirea acestui numar și am cerut sa mi se elibereze alt card èu alt numar destinat mie in acet sistém electűonic. Pana acum nici un raspuns. ANUNT: schimb numar de inregistrare la CNASS ce contine succesiunea 666 cu alt numar ce nu contine asta. Persoanele doritoare ale triadei demonice, sa se adreseze...