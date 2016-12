Ce alimente sunt recomandate pentru bolnavii de ulcer

Pentru bolnavii care suferă de boli digestive precum ulcer sau reflux gastroeso-fagian, fiecare zi presupune o continuă grijă pentru o alimentație care să nu agraveze simptomele. Iată ce alimen-te pot reduce aciditatea gastrică:Salata - Pentru a opri producția de acid gastric este recomandat să consumi salată în fiecare zi la una din mesele principale. Salata verde poate fi folosită cu succes și pentru vindecarea constipației și a altor tulburări gastrointestinale.Banana - reprezintă o gustare delicioasă și este recomandată pentru persoanele care au probleme cu refluxul gastric și în plus conține vitamine benefice pentru organism.Pepenele galben este un aliment care oprește producția de suc gastric. Însă, la fel ca în cazul bananei, există un mic procent de pacienți a căror stare s-a agravat din cauza consumului de pepene galben. De asemenea, în aceeași categorie a alimentelor recomandate pentru refluxul gastroesofagian poate fi încadrat și pepenele roșu.Feniculul este un aliment recomandat pentru stoparea acidului gastric, îmbunătățind funcționarea stomacului. Această legumă are un gust ușor-amărui și poate fi folosită la prepararea salatelor, dar și în compoziția anumitor preparate cu pui.Pentru vindecarea și evitarea arsurilor stomacale este recomandată carnea de pui sau cea de curcan, care poate fi preparată la grătar sau fiartă, niciodată prăjită. În plus, în momentul gătirii, este important să fie eliminată pielița, întrucât aceasta este bogată în grăsimi.Atât peștele, cât și fructele de mare reprezintă o soluție bună pentru a scăpa de problemele gastrointestinale.Medicii recomandă să nu evitați nici verdețurile sau rădăcinoasele.Conopida, broccoli, sparanghelul, fasolea verde și alte verdețuri au efect benefic în cazul bolilor de stomac.