Ce alimente reduc colesterolul

Nu-ti ramane decat sa incluzi cateva dintre alimentele de mai jos in planul tau zilnic de meniu. Migdalele Compusii existenti in coaja migdalelor ascund numeroase beneficii pentru sistemul cardiovascular: reduc colesterolul "rau" (LDL), cresc nivelul colesterolului "bun" (HDL), oferind o protectie eficienta impotriva afectiunilor cardiovasculare. Avocado Este o alegere excelenta pentru persoanele cu un nivel usor ridicat de colesterol "rau". Datorita acizilor grasi mononesaturati, consumul de avocado reduce colesterolul "rau" si creste nivelul colesterolului "bun".Fasole si linte Un studiu recent publicat in revista americana Annals of Internal Medicine arata ca nivelul colesterolului a scazut cu 50% in cazul persoanelor monitorizate care au introdus in alimentatia lor fasole si linte, bazandu-se in acelasi timp si pe alte cereale integrale si multe legume.