Ce afecţiuni poţi trata prin terapia cu ozon

Ce afecțiuni poți trata prin terapia cu ozon

Arsenalul terapeutic medical se îmbogățește continuu în ultimii ani. Astfel, o substanță binecunoscută din natură, ozonul, poate aduce beneficii considerabile în multe boli. Folosit pe alte meleaguri europene de mult timp, ozonul a ajuns și în România, ca un instrument terapeutic valoros.Ozonul este o substanță ce provine din unirea a trei atomi de oxigen și este un gaz incolor, cu un miros specific. În natură se găsește la altitudini mari și formează o „pătură” care ne protejează de radiațiile ultraviolete periculoase, cancerigene ale soarelui; ozonul se formează în natură din oxigenul atmosferic, în urma descărcărilor electrice din atmosferă.Ce efecte terapeutice are?„Ozonul distruge microbii (bacteriile), ciupercile patogene și viru-surile, de aceea este folosit și la dezinfectarea unor obiecte, produse, etc; este foarte eficient în dezinfectarea plăgilor, rănilor infectate și favorizează și vindecarea lor, stimulează circulația sângelui și oxigenarea țesuturilor, stimulează sistemul imunitar, crescând rezistența la infecții și distruge radicalii liberi de oxigen - substanțe care îmbătrânesc și îmbolnăvesc organismul”, explică dr. Adriana Drăgan, medic primar recuperare medicală la Clinica „Life Rehab” Constanța. Listă lungă de afecțiuniOzonul este utilizat cu succes pentru tratarea plăgilor infectate, complicate, la care se fac aplicații locale de ozon, pe plagă, în completarea tratamentului cu antibiotice, pentru hepatitele cronice cu virus C sau B, scleroza multiplă, hernia de disc lombară și cervicală; sechele după hernie de disc operată, boli reumatismale, artrite și artropatii, spondiloză, coxartroză, gonartroză, artrozele mâinii și artroza de umăr, boli musculare, entorse, luxații, sechele după fracturi sau intervenții chirurgicale ortopedice, complicații ale diabetului, boli vasculare periferice, boli inflamatorii cronice intestinale.„De asemenea, pentru sportivi, tratamentul cu ozon asigură o mai bună oxigenare a țesuturilor, inclusiv a mușchilor, ceea ce duce la o creștere a rezistenței la efort, cu performanțe sportive mai bune, iar pentru vârstnici sau persoane adulte, nu neapărat bolnave, terapia cu ozon duce la o mai bună oxigenare a țesuturilor, o stimulare a imunității organismului și o creștere a rezistenței la infecții. Fenomenele de îmbătrânire a organismului sunt astfel întârziate, terapia cu ozon are un efect profilactic remarcabil. Pentru bolnavii de cancer în orice stadiu, tratamentul cu ozon asigură protecția organismului împotriva terapiilor agresive cu citostatice sau radiații, stimularea imunității produsă de ozon poate întârzia evoluția bolii canceroase, prelungind viața bolnavului”, mai precizează medicul specialist.Tratamente multipleExistă mai multe tipuri de tratamente cu ozon; ozonul medical este un amestec de oxigen medical cu ozon, în diverse concentrații. Prima ar fi autohemoterapia majoră, o procedură prin care se extrage o cantitate de 100 - 200 ml de sânge venos și se ozonizează, fiind apoi reintrodus în circulația generală a pacientului, ca o perfuzie scurtă, de 30 de minute. Procedura nu este dureroasă și nu creează disconfort. Este indicată pentru revitalizare generală, stimulare imunitară și îmbunătățire a circulației sanguine. Autohemoterapia minoră este o altă procedură, prin care se extrage o cantitate mică de sânge venos de la pacient, care se ozonizează și apoi se injectează intramuscular. Acest tratament este recomandat pentru alergii, infecții sau inflamații cronice ori acnee. Se poate face și insuflație rectală, o procedură prin care se introduce intra-rectal o cantitate de 200 - 300 ml ozon. Este nedureroasă și ajută în inflamațiile intestinale și revitalizarea generală. Unii pacienți care suferă de artroză sau artrite pot opta pentru injecții intra-articulare cu ozon sau, în cazul, bolilor musculare, afecțiunilor ortopedice și a herniilor de disc se pot face infiltrații subcutanate și intramusculare. Pentru plăgi sau infecții cutanate se pot face aplicații externe. Fără contraindicații„Este remarcabil că terapia cu ozon are foarte puține contraindicații, cum ar fi hipertiroidia și o formă rară de anemie, datăde deficitul unei enzime. Ozonul nu produce alergii și nu este contraindicat persoanelor cu boli de inimă”, explică dr. AdrianaDrăgan.