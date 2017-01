Caz umanitar! Are nevoie disperată de ajutor

Florin Dăescu, din Drobeta Turnu Severin, este diagnosticat cu Bronșiectazie. Are 41 de ani, este dependent de oxigen din 2008 si are recomandare de transplant pulmonar. Florin a mai avut o programare la Viena, pentru o intervenție chirurgicală, in data de 1 Iulie, dar lipsa banilor a facut sa o amâne. Poate de aceasta data reuseste sa ajungă pentru o încercare de care viata lui depinde. Daca nu face acest transplant, șansele lui de supraviețuire sunt foarte foarte mici!Pentru a-l ajuta, puteți dona sume de bani în conturile:IBAN - RO29RNCB0462034622090001 - EuroIBAN - RO41RNCB0318034622090001 - RonTitular - DAESCU FLORIN SEBASTIAN