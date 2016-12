Caz tulburător al unui constănţean: mutilat de cremele pentru acnee!

Caz tulburător al unui constănțean: mutilat de cremele pentru acnee!

În urmă cu opt ani, constănțeanul Romeo Milea, în vârstă de 41 de ani, a fost diagnosticat cu dermatită seboreică, o boală inflamatorie care afectează glandele sebacee de la nivelul feței și scalpului. Pacientul susține că a urmat un tratament care, în loc să îi rezolve problema de sănătate, l-a „mutilat” pe viață. Mai mult decât atât, acesta susține că, deși s-a adresat tuturor instituțiilor și cadrelor medicale competente să rezolve acest caz, constănțeanul s-a lovit de refuzuri și lipsă de interes.„Sunt disperat! Precizez că situația mea medicală a debutat în urma unor tratamente dermatologice efectuate în anii 1989-1997 care au lăsat pielea feței arsă, roșie, hipersensibilă chimic și termic, distrusă estetic.În prezent nu pot ieși din casă în zilele însorite și cu temperaturi ridicate pielea feței transformându-se într-o rană. Cremele prescrise de medicii dermatologi nu îmi aduc nicio alinare sau îmbunătățire a situației. Trăiesc cu o rană permanentă care nu îmi dă liniște fizică și psihică. Nu am putere să lupt la nesfârșit cu ceea ce mi se întâmplă. Pentru a rezolva această situație m-am prezentat profesorului dr. Ioan Lascăr la Clinica de Chirurgie Plastică - Microchirurgie reconstructivă din Spitalul Clinic de Urgență București, ca urmare a corespondenței personale pur-tate cu prof. dr. Ioan Lascăr, cât și la îndrumarea Ministerului Sănă-tății. După trei ore de așteptare la ușa dumnealui am avut parte de o consultație de 5 minute și am fost expediat către dermato-logul prof. dr. Călin Giurcaneanu, medic din București, la care nu am mai avut bani să ajung, întrucât pensia mea de boală este de doar 350 lei.Problema este că profesorul Lascăr este șeful comisiei care poate decide acest lucru, iar medicul nu mi-a dat acceptul de a-mi depune dosarul pentru țările din UE în care se poate efectua transplantul de piele.Vreau să depun o plângere la CEDO, ca urmare a încălcării art. 22 din Constituția României, prin care solicit restituirea de către statul român a contribuției la asigurările de sănătate sau efectuarea de transplant de piele sau grefă de piele a feței.Aici, în Constanța, am ajuns la dr. Adina Nicola, medic dermatolog, care mi-a prescris mai multe rețete și mi-a recomandat să mă feresc de soare și de produse care să îmi afecteze tenul și mai tare.Am nevoie de sprijinul uneia dintre instituțiile care să mă ajute să fac această operație în afara țării.Singurul medic care mi-a spus că problema mea de sănătate ar putea fi remediată cu ajutorul grefelor de piele este dr. Ioan Bordeianu din Constanța, medic chirurg care mi-a dat o șansă.Nu am cum să trăiesc dacă nu se efectuează o intervenție chirurgicală la pielea feței pentru a avea liniște fizică și psihică. Vă rog din suflet să faceți dreptate. Nu pot fi lăsat la marginea societății și prizonier în casă după atâția ani de contribuție la asigurările de sănătate”, se plânge constănțeanul.