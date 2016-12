Caz şocant la Băneasa: bolnavă psihic, lăsată să moară pe un pat de spital (atenţie, imagini şocante)

Caz șocant la Băneasa: bolnavă psihic, lăsată să moară pe un pat de spital (atenție, imagini șocante)

Ministerul Sănătății a anunțat demararea unei ample anchete la Centrul de Sănătate Băneasa, desființat la 1 aprilie, după ce au descoperit că o pacientă imobilizată la pat de mai bine de jumătate de an a fost lăsată, practic, să moară. Femeia, în vârstă de 67 de ani, era bolnavă psihic, după ce a suferit un accident vascular cerebral și a rămas cu sechele. Ea a fost internată în unitatea spitalicească de la Băneasa, în cadrul Secției de Psi-hiatrie, unde se presupune că per-sonalul medical ar fi trebuit să se preocupe de menținerea stării de sănătate. Imaginile șocante, făcute publice ieri după-amiază de Ministerul Sănătății, arată dezinteresul cadrelor medicale: bătrâna are ulcerații profunde, unele până la os, de gradele III și IV, pe picioare și spate, iar rănile erau pline de puroi, semn că nimeni nu s-a preocupat să o miște sau să-i îngrijească rănile. Starea în care a ajuns pacienta a fost semnalată de cadrele medicale de la Spitalul Murgeni din Vaslui, unde au fost transferați 20 dintre pacienții cu afecțiuni psihice, după desființarea Centrului de Sănătate de la Băneasa. „Am vrut să vă arăt și să de-monstrez cum erau tratați pacienții din centrele de sănătate sau unitățile sanitare pe care noi le-am propus pentru reprofilare. De data aceasta nu mai folosesc cifre sau indicatori, de data aceasta vă arăt imagini, pe care sincer nu mi-aș fi dorit să fiu nevoit să le fac publice vreodată. Aceste imagini sunt șocante”, a declarat ministrul Cseke Attila. „Centrul de Sănătate a îmbolnăvit-o, pentru că nu a fost îngrijită cum trebuie. Era mai bine să rămână acolo sau să fie transferată într-o unitate sanitară județeană?”, a continuat ministrul. Aveau bani, aveau personal! La rândul său, dr. Constantin Dina, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, ne-a declarat că reprezentanții centrului nu pot invoca, drept scuză, lipsa de personal sau de fonduri. „Au primit, pe primul trimestru al acestui an, 4,8 miliarde de lei vechi pentru îngrijirea pacienților cronici. Și aveau 61 de angajați la 63 de pacienți. Aveau trei sau patru bolnavi imobilizați, printre care și pacienta aceasta, nu se putea să fie desemnată o persoană care să se preocupe numai de ei, să-i întoarcă din oră în oră? Ceea ce s-a întâmplat cu această pacientă denotă cum se făcea actul medical în unitatea din Băneasa!”, a afirmat reprezentantul DSP. El a adăugat că acest caz dovedește, într-un mod nefericit, cât de necesară este reforma în sistemul sanitar. No comment În schimb, fosta conducere a unității spitalicești a preferat să păstreze tăcerea. Dr. Dan Mihai Niculescu, fostul director, nu a dorit să comenteze acuzele aduse de minister. „Eu am altă treabă acum, nu știu ce a afirmat ministrul Sănătății și nu vreau să declar nimic”, a afirmat dr. Niculescu pentru „Cuget Liber”. Ministerul cere anchete În urma descoperirii făcute, DSP Constanța va realiza o anchetă în unitatea de la Băneasa. Totodată, ministrul a anunțat că va dispune ample anchete în toate spitalele din țară unde sunt îngrijiți bolnavi psihic, pentru depistarea eventualelor cazuri similare.