Caz cutremurător! BEBELUŞ MORT, DUPĂ CE MAMA A ALES NAŞTEREA ÎN APĂ, la domiciliu

Caz cutremurător! BEBELUȘ MORT, DUPĂ CE MAMA A ALES NAȘTEREA ÎN APĂ, la domiciliu

„Duminică noaptea am avut un caz, o naștere la domiciliu. Încă nu am descoperit exact cum a născut femeia respectivă. Ea zice că în vană, în apă. Sper că nu este un fel de asistență la domiciliu. Copilul s-a născut cu APGAR 2”, a declarat profesorul Florin Stamatian, șeful Clinicii Ginecologie 1 Cluj, notează aceeași sursă.Șefa secției de Neonatologie din spital, prof. Gabriela Zaharia spune că cel mic nu a mai avut șanse de supraviețuire. Medicul atrage atenția că nașterile acasă pot pune în pericol, atât viața mamei, cât și a fătului.„Încă nu știm cu exactitate cum s-a derulat totul. Noi credem că a fost o naștere asistată, probabil de doula, acasă, pentru că altfel de unde știa mama că are copilul scor APGAR 2? Nouă ni s-a spus doar că a născut în apă. Bebelușul a murit, din păcate. Nu am mai putut face nimic să îl salvăm”.