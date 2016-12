Caviar, placentă şi lăptişor de matcă – ingredientele de bază pentru cosmeticele BIO

Frumusețea desprinsă din natură

Caviar, placentă și lăptișor de matcă – ingredientele de bază pentru cosmeticele BIO

Ce spui despre o cremă pe bază de caviar? Dar despre un tratament care are ca ingredient esențial placenta? Industria cosmetică modernă aduce în prim-plan reîntoarcerea la ingredientele naturale. Ultimul trend în materie în cosmetice: produsele BIO. Produsele au apărut, din ce în ce mai mult, și pe piața din România, dar au prețuri mult mai mari decât cosmeticele clasice. Produsele BIO sunt obținute doar din ingrediente naturale, din extractele plantelor crescute pe terenuri netratate chimic și din semințe nemodificate genetic. În plus la produsul finit nu se adaugă conservanți chimici, nu se adaugă coloranți și nici parfumuri sintetice sau obținute din petrol sau derivate. Produse naturale Orice femeie folosește demachiant, creme de față, produse de machiaj și ruj. Un studiu britanic recent, publicat în revista „In-Cosmetics” și preluat de daiymail.co.uk, arată că epiderma femeilor absoarbe anual două - trei kilograme de substanțe toxice, potențial cancerigene, din creme și produse de machiaj. În astfel de situații, o alternativă sigură o reprezintă cosmeticele BIO. Produsele îndeplinesc anumite standarde și condiții speciale, mult mai stricte decât produsele cosmetice obișnuite, care se supun unei legislații mai permisive. Produsele BIO au aprobarea ECOCERT, ceea ce înseamnă că procesul de fabricație prin care trece produsul respectiv se face cu respectarea standardelor de mediu, în toate etapele producției, că nu conțin substanțe chimice controversate, și că ingredientele sunt naturale. Spre exemplu, tratamentele de regenerare pe bază de caviar au mare succes în saloanele de cosmetică pentru că sunt foarte nutritive și nu se folosesc doar ca antirid, ci și ca hidratant. Produsele antiîmbătrânire se găsesc în cadrul saloanelor Spa, o cremă de față costând până la 450 de lei. Un alt ingredient folosit în cosmetică este placenta. Sunt folosite cu succes tratamentele pentru păr degradat, care au la bază acest ingredient, care integrează substanțele ce lipsesc din păr. 12 fiole conținând loțiune activă pe bază de placentă costă aproximativ 40 de lei. Lăptișorul de matcă este un alt ingredient utilizat în cosmetică. Este indicat pentru pielea care dă semne de oboseală cauzată de stres, precum linii închise la culoare, piele fără strălucire sau în cazul ridurilor permanente. Este recomandată utilizarea de produse pe bază de lăptișor de matcă în perioade de stres intens, pentru că are rezultate de hrănire și restaurare a pielii. Și ciocolata ocupă un loc de cinste în industria cosmetică, pentru că are un rol esențial în hidratarea, catifelarea și regenerarea țesuturilor epiteliale. De asemenea, stimulează producerea de endorfine, hormonii responsabili de producerea stării de bine. Uleiul de măsline este aliatul perfect în îngrijirea tenurilor deshidratate, calmează și hidratează pielea, pătrunde în epidermă, îi conferă un aspect fin, mătăsos și îi asigură aportul de colagen, întârzie apariția ridurilor și a pielii care tinde să-și piardă elasticitatea. Prețuri ridicate Din păcate, aceste produse au prețuri destul de ridicate, motiv pentru care puține femei își permit să le cumpere. Spre exemplu, o cremă de față preparată din ingrediente naturale (infuzii de plante, ulei de măsline, gel de aloe vera, esențe, rășini) costă peste 60 de lei. Șampoanele costă între 25 și 100 de lei, iar prețurile gelurilor de duș pleacă de la 20 de lei. Un balsam de corp pe bază de miere costă 100 de lei, iar un lapte de corp pe bază de ulei de măsline - 65 de lei. Un balsam de ochi pe bază de imortele (siminoc) costă peste 80 de lei, iar o mască pentru față care are la bază același ingredient are prețul de 166 de lei. Un demachiant realizat din ingrediente naturale costă în jur de 30 - 40 de lei.