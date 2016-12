Cauzele psihologice ale infertilităţii

Cauzele psihologice ale infertilității

Un cuplu din șase este afectat de infertilitate, iar natalitatea a atins un prag scăzut, este îngrijorătorul semnal de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății.Mai mult, Eurostat arată că rata fertilității în țara noastră este de 1,41 copii per femeie, sub media UE28, de 1,55. Psihologii cred, totuși, că acest fenomen, care se acutizează de la an la an, nu are numai cauze medicale, ci, de cele mai multe ori, cauze psihosociale.Specialiștii consideră că mai mulți factori concură la această rată de fertilitate din ce în ce mai mică, iar viața stresantă, situația economică, vârsta din ce în ce mai înaintată la care femeile aleg să devină mame sunt cauze principale.Studiile arată că rata fertilității scade în rândul femeilor obeze, celor cu afecțiuni tiroidiene, fumătoarelor, consumatoarelor de alcool, droguri, medicamente. Specialiștiil afirmă că există situații în care, deși femeia este sănătoasă din punct de vedere fizic, cuplul întrunește toate condițiile pentru venirea copilului, femeia nu rămâne însărcinată. Lainseminarea in vitro, sarcina este respinsă de corp.