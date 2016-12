Cauze şi factori de risc pentru apariţia cancerului mamar

Cauze și factori de risc pentru apariția cancerului mamar

Cauzele cancerului mamar nu sunt pe deplin înțelese. Acest lucru înseamnă că este dificil de spus de ce o femeie poate dezvolta cancer mamar iar o alta nu.Anumite aspecte, cunoscute ca factori de risc, pot schimba probabilitatea ca cineva să dezvolte cancer mamar. Există anumiți factori în privința cărora nu se poate face nimic, însă alți factori pot fi schimbați.VârstaRiscul de a dezvolta cancer mamar crește odată cu înaintarea în vârstă. Cancerul mamar este mai frecvent în rândul femeilor de peste 50 de ani care au trecut de menopauză. 8 din 10 cazuri de cancer mamar apar la femeile de peste 50 de ani.Pentru femeile cu vârsta între 50 și 70 de ani, este recomandabil să efectueze periodic examinări de screening pentru cancer mamar.Istoricul familialDacă există rude apropiate care au suferit de cancer mamar sau cancer ovarian, este posibil să aveți un risc mai mare de a dezvolta cancer mamar. Cu toate acestea, întrucât cancerul mamar este cea mai frecventă formă de cancer la femei, este posibil ca acesta să apară mai mult de o singură dată în cadrul aceleiași familii din întâmplare.Cele mai multe cazuri de cancer mamar nu sunt ereditare (acesta nu se transmite genetic), deși unele studii au demonstrat că anumite gene, cunoscute sub numele de BRCA1 și BRCA 2, pot crește riscul de dezvoltare a cancerului atât mamar, cât și ovarian. Este posibil ca aceste gene să fie transmise de la părinte la copil. O a treia genă (TP53) este, de asemenea, asociată cu risc crescut de cancer mamar.Dacă de exemplu aveți în familie două sau mai multe rude apropiate din aceeași latură familială (de exemplu mama, sora sau fiica) care au avut cancer mamar la o vârstă sub 50 de ani, riscul de a avea aceeași boală este crescut. De aceea este recomandat să vă faceți un screening genetic pentru a verifica dacă există acele gene care fac probabilă apariția cancerului mamar. Dacă sunteți îngrijorată cu privire la istoricul dumneavoastră familial de cancer mamar vă sfătuim să discutați acest aspect cu medicul de familie.Diagnostic precedent de cancer mamarDacă în antecedente ați avut cancer mamar sau modificări incipiente de celule canceroase neinvazive la nivelul ductelor mamare, prezentați un risc mai mare de a dezvolta cancer din nou fie la celălalt sân, fie la nivelul aceluiași sân.Nodul mamar benign în antecedenteUn nodul mamar benign nu înseamnă că aveți cancer mamar, însă anumite tipuri de noduli pot crește ușor riscul apariției acestuia. Anumite modificări benigne de la nivelul țesutului mamar, precum hiperplazia ductală atipică (celulele care cresc anormal în ducte) sau carcinom lobular in situ (celule anormale la nivelul lobilor mamari) fac să crească posibilitatea de apariție a cancerului mamar.Densitatea sânilorSânii sunt alcătuiți din mii de glande de dimensiuni mici (lobuli), care produc lapte. Acest țesut glandular conține o concentrație mai mare de celule mamare comparativ cu alt țesut mamar, făcându-l mai dens. Femeile cu țesut mamar mai dens pot avea un risc mai mare de a dezvolta cancer mamar, pentru că există mai multe celulele care pot deveni canceroase.Țesutul mamar dens poate face ca o scanare a sânilor (mamografie) să fie mai dificil de interpretat pentru că face ca orice noduli sau zone de țesut anormal mai greu de depistat. Femeile mai tinere tind să aibă sâni cu o densitate mai mare. Odată cu înaintarea în vârstă, cantitatea de țesut glandular din sâni scade și este înlocuită de grăsime, astfel încât aceștia devin mai puțin denși.Expunerea la estrogenÎn anumite cazuri, celulele de cancer mamar pot fi stimulate să crească prin estrogen, un hormon feminin. Ovarele, unde sunt stocate ovulele, încep să producă estrogen atunci când se instalează pubertatea, cu scopul de a regla menstruația.Riscul de a dezvolta cancer mamar poate crește ușor în funcție de cantitatea de estrogen la care este expus corpul. De exemplu, dacă prima menstruație a fost la o vârstă fragedă, iar menopauza s-a instalat la o vârstă înaintată, ați fost expusă la estrogen pentru o perioadă îndelungată. În același mod, dacă nu aveți copii, sau dacă ați avut copii mai târziu, se poate ca riscul de a dezvolta cancer mamar să crească ușor, deoarece expunerea la estrogen nu a fost întreruptă de o sarcină.Supraponderabilitatea și obezitateaDacă ați trecut prin menopauză și suferiți de supraponderabilitate sau obezitate, prezentați un risc mai mare de a dezvolta cancer mamar. Se consideră că acest lucru este legat de cantitatea de estrogen din corpul dumneavoastră, întrucât supraponderabilitatea sau obezitatea după menopauză determină producerea unei cantități mai mari de estrogen.AlcoolulRiscul de a dezvolta cancer mamar poate crește în funcție de cantitatea de alcool pe care o consumați. Cercetările arată că, pentru fiecare 200 de femei care în mod obișnuit consumă două băuturi alcoolice pe zi, există trei femei cu cancer mamar comparativ cu femeile care nu consumă alcool deloc.Expunerea la radiațiiAnumite proceduri medicale care utilizează radiație, precum radiografiile cu raze X și examinările CT (tomografie computerizată), pot crește ușor riscul de a dezvolta cancer mamar.Terapia de substituție hormonală (TSH) administrată la femeile cu menopauzăTerapia de substituție hormonală (TSH) este asociată cu un risc ușor crescut de a dezvolta cancer mamar. Atât terapia combinată TSH, cât și terapia TSH doar cu estrogen poate crește riscul de dezvoltare a cancerului mamar, deși riscul este un pic mai mare dacă folosiți TSH combinată.Se estimează că ar exista în plus 19 cazuri de cancer mamar pentru fiecare 1.000 de femei care urmează TSH combinată timp de 10 ani. Riscul continuă să crească ușor cu atât mai mult cu cât se administrează TSH, însă revine la normal dacă încetați să mai urmați acest tip de terapie.