Câţi înscrişi la rezidenţiat are România, anul acesta

Câți înscriși la rezidențiat are România, anul acesta

Aproximativ 5600 absolventi ai universitatilor de medicina si farmacie s-a u înscris, anul acesta, la concursul de rezidențiat din 23 noiembrie. In urma consultarii pe care ministrul Nicolae Banicioiu a avut-o cu rectorii universitatilor de medicina si farmacie, Ministerul Sanatatii a decis decalarea cu o saptamana a datei de organizare a concursului de intrare in Rezidentiat, din data de 16 noiembrie 2014, in data de 23 noiembrie 2014,scrie paginamedicala.ro.