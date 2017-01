Cateva sfaturi utile pentru renunţarea la fumat

Cateva sfaturi utile pentru renunțarea la fumat

Ştire online publicată Joi, 13 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Aruncați din casă tot ceea ce este legat de țigări (scrumiere, pachete de țigări, pipe etc.). Anunțați-vă prietenii și colegii de muncă de faptul că v-ați hotărât să renunțați la fumat, în ideea de a vă susține și ei, de a evita să vă mai ia cu ei la o pauză de fumat sau să vă îmbie cu o țigară etc. Stabiliți cu exactitate ziua când veți renunța la fumat și faceți tot posibilul să o respectați. Faptul că o stabiliți dinainte vă ajută să vă acomodați psihic cu ideea renunțării la fumat. Dacă fumați mai mult de 10 țigări pe zi nu ezitați să urmați un tratament medicamentos pentru a renunța la nicotină. Dacă veți considera că nu reușiți singuri nu ezitați să cereți ajutorul unui specialist sau să urmați o terapie psihologică, pentru că urmările renunțării la fumat nu sunt un mit: anxietate, tremur, stare de agitație, insomnie, depresie etc. Aceste simptome însă dispar destul de repede și durata lor este în strânsă legătură cu numărul de țigări fumate zilnic și anii de când sunteți fumători. De asemenea, vă puteți înscrie în cadrul unor programe și asociații anti-fumat. Va trebui să stabiliți dinainte o metodă de a face față stresului și emoțiilor în afara celei de a aprinde o țigară. De asemenea, încercați să nu mai atribuiți fumatului activități plăcute, cum ar fi cafeaua de dimineață, discuția cu prietenii, petrecerile sau asocierea fumatului cu momentele de relaxare. Altfel, riscați ca de fiecare dată când veți face aceste activități, să simțiți nevoia unei țigări, ca un act învățat. Notați pe o foaie care sunt riscurile fumătorilor și de asemenea faceți o listă cu motivele pentru care ați decis să renunțați la fumat, astfel de câte ori simțiți nevoia unei țigări să citiți acea listă (încercați să scrieți motivele, nu să vă bazați pe memorarea lor). Încercați ca, în cazul în care totuși ați reaprins o țigară deși ați stabilit că nu veți mai fuma, să nu vă găsiți o scuză pentru eșecul petrecut. Reamitiți-vă care sunt cauzele pentru care ați decis să nu mai fumați. Nu renunțați la hotărârea dumneavoastră, chiar dacă ați trecut printr-un eșec în această privință. Încercați din nou să renunțați la țigări, eventual prin altă metodă.