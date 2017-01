Câte vaccinuri sunt recomandate pentru prevenţia HPV

Câte vaccinuri sunt recomandate pentru prevenția HPV

OMS, care si-a prezentat noile recomandari in cadrul Congresului mondial de lupta contra cancerului desfasurat la Melbourne, considera ca doua vaccinuri sunt la fel de eficiente ca trei vaccinuri împotriva HPV. „Combinarea instrumentelor mai eficiente si mai accesibile pentru prevenirea si tratarea cancerului de col uterin va contribui la scaderea costurilor serviciilor de sanatate, mai ales in cazul tarilor cu venituri scazute”, a declarat Nathalie Broutet, epidemiologista in cadrul OMS.