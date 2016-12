Câte carduri de sănătate au ajuns la asiguraţi

Câte carduri de sănătate au ajuns la asigurați

Aproximativ 87% din cardurile de sanatate au fost distribuite pana in prezent, a declarat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea.Potrivit presedintelui CNAS, cardul va fi obligatoriu din ianuarie-februarie anul viitor, "daca lucrurile merg bine".Acesta a adaugat ca, pana in prezent, sunt aproximativ 4 milioane de dosare electronice. In ceea ce priveste biletele de trimitere, Vasile Ciurchea a spus ca va exista un proiect electronic si pentru acestea, astfel incat totul sa fie "viabil si cuantificabil".