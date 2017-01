CĂTĂLIN GRASA, directorul de cercetare medicală al Spitalului Judeţean, a RĂSPUNS ONLINE întrebărilor voastre!

CĂTĂLIN GRASA, directorul de cercetare medicală al Spitalului Județean, a RĂSPUNS ONLINE întrebărilor voastre!

Directorul de cercetare medicală a Spitalului Județean de Urgență Constanța, chirurgul Cătălin Grasa a fost prezent în redacția Cuget Liber pentru un nou dialog online cu cititorii. El a răspuns în timp real întrebărilor adresate sub formă de comentarii la acest articol, iar răspunsurile pot fi citite mai jos:Ce facem domnule doctor cu spaga din sistemul medical, mai exact din spitalul judetean. sa nu ne mai ascundem dupa deget, niciun medic nu te baga in seama daca nu ii dai dreptul. ar trebui montate camere de luat vederi in toate camarutele sau ar trebui sa li se interzica sa vina cu o suma mai mare de bani in buzunar, un plafon, ca la nasii cfr. medicii sint oameni de scoala si salarii mici, dar spaga, ce face, cu spaga?Cătălin GrasaDl director stie, ca bolnavii din spital,cumpara medicamente de la farmacia de la intrare si ca apa calda lipseste, cel putin la etajul 5 " Chirurgie"?Cătălin GrasaSufar de cancer mamar si noduli tiroidieni si gonatroza,,si obezitate,,deci am multe analize de facut ,,,adica cam din sase in sase luni findca asa mi-a recomandat oncologul ,si medicul endocrinolog ,,merg in fiecare luna la med de familie sa-mi iau reteta cu citostatice si de semenea retete pentru bolile care mai intervin pe parcurs de ex pentru calmarea durerilor la coloana si pentru vertij,,as vrea sa nu mai fiu nevoita sa fac analizele la privati findca ma costa cm 10 milione din 6--6 luni,,trebuie sa fac papa nicolau ,,colcoscopie ecografie ginecologica,,densiometrie ,,scintigrafie,,la tiroida de asemenea alte analize,,deci mereu mi se spune ca in spital asa ceva nu fac ,,si nici nu ma interneaza pentru asa ceva ,,analizele la sange trebuiesc repetate des si ,,,costa cam 1,500 miloane de fiecare data,,,deci de ce nu avem facilitati si in spital sa ne facem aceste analize ca la pensiile nostre nu ne permitem si sarim randul si asa se ajunge sa murim cu zile de fapt findca boala avanseaza.Catalin Grasa4. Domnule doctor, sunteti la curent cu spaga care se percepe in sectia de chirurgie cardiovasculara? Nu? va spun eu: 2.000 euro! am fost zilele trecute la dr. militaru si atat mi-a cerut pentru o interventie chirurgicala. e cumva sectie privata?Catalin GrasaCand terminati si cu spagarii de la morga? Aschie, Dan si burtosul cu actele,matracucele de la casa albastra..Cat sa va mai suportam? Fara 200-300 ron spaga, acestia nu fac autopsie "gratuita".Catalin Grasa -Conducerea judetului si a spitalului judetean au falimentat spitalul de ortopedie din eforie, l-au desfiintat, au concediat medicii si asistentele, l-au pus pe butuci...acestia au promis ca sotrm va fi modernizat si ca toate aceste masuri au fost absolut necesare..oricine se duce la sotrm poate constata in ce hal a fost adus...in paragina, nici un bolnav internat, nici o investitie...intrebarea mea este urmatoarea: va simtiti in vreun fel responsabil pentru acest dezastru premeditat? a doua intrebare se refera la rezultatele anchetei corpului de control al ministerului sanatatii, conform carora se pare ca s-au incasat bani din decontari false catre casa de asigurari de sanatate. cum comentati? cine raspunde pentru aceasta deturnare de fonduri?Cand se va deschide sectia de recuperare din cadrul SOTRM Eforie Sud?Catalin Grasa -In ce conditii un pacient poate solita sa i se puna la dispozitie o rezerva si care sunt costurile?Catalin Grasa - La ora actuala nu avem posibilitatea de asigurare a unor astfel de servicii, cu exceptia sectiei de Obstetrica, unde sunt cateva saloane pe sistem co-plata. Din pacate, in Spitalul Judetean numarul de paturi asigura cu greu fluxul obisnuit de pacienti. Nu ne permitem sa avem rezerve inchise si sa le pastram pentru cei care si-ar permite asa ceva.Nu se poate face nimic in privinta saloanelor in care sunt inghesuite cate 4 sau chiar 6 femei care sunt pe punctul de a naste sau au nascut? Dand nevoia de intimitate la o parte, este vorba de igiena, de nevoia de odihna a proaspetelor mamici. Sase nou nascuti intr-un salon mi se pare mult prea mult.De ce o persoana care a suferit un accident... cu fracturi, fisuri etc. trebuie sa astepte mult si bine in fata cabinetului de Radiografii de la subsol Urgente, din simplul motiv ca aparatul se defecteaza foarte des? Iar daca este asa, mai sunt relevante acele radiografii? Despre cat de importante sunt aceste radiografii pentru actiunile medicale ulterioare, mai are rost sa intrebam? In acea zona persista mirosuri pestilentiale dinspre grupurile sanitare...Catalin Grasa - In prezent nu exista asa ceva. Daca vorbiti despre o experienta avuta in urma cu cel putin 3 sau 4 ani, este posibil. La ora actuala, Spitalul Judetean are echipamente noi pe aceste sectii si prin concensionarea serviciilor de imagistica a obtinut un standard care concureaza cu cel privat. incepand cu radiologie, ecografie, computer tomograf si rezonanta magnetica. Atat pentru pacientii cornici, dar in special pentru urgente.Domnule doctor, daca pana acum activitatea dumneavoastra a fost una de succes, de ce ati fost inlocuit din functia de director medical? Si de ce a fost adus un medic din alt oras care sa reprezinte cel mai mare spital din Constanta? Eu va stiu de multi ani pentru ca mi-ati operat ambii parinti.Catalin GrasaDl. doctor, nu se poate gasi nicio solutie, sa suplimentati efectivele de personal, sa faceti ceva ca oamenii care vin la urgenta sa nu mai stea sa astepte cu orele pana le vine randul sa fie consultati? Plus ca dupa ce sunt bagati pe un pat mai stau cateva ore pana vine medicul de garda. Ce se poate face? Va multumesc.Catalin Grasa - De ani de zile se trimit, se tot retrimit si sunt in asteptare pentru aprobare la Ministerul Sanatatii cereri pentru cresterea numarului de medici si de personal. Este o problema veche, pe care o stim pentru ca ne afecteaza si pe noi direct, dar pentru care nu putem facem nimic. Aprobarea pentru suplimentare trebuie sa vina de la Ministerul Sanatatii. Si asta se intampla in conditiile in care numarul de persoane care s-au prezentat in Urgenta anul trecut a fost de aprox 140.000! unul dintre criteriile importante il reprezinta chiar numarul de paturi la mia de locuitori. Noi suntem situati pe ultimele locuri din tara. In Bucuresti sunt 11 paturi la mia de locuitori. Media pe tara este de 5,5. Centrele univeristare de traditie au in jur de 7,7 si 9, iar la Constanta avem 3,5 paturi la mia de locuitori! Cifrele sunt incredibile si acestea sunt conditiile in care trebuie sa functionam.De ce în Policlinica Spitalului Județean, la control Ortopedie, deși medicul mi-a zis să merg la control peste șapte zile de la data punerii in ghips a mainii rupte, nu reușesc să mă programez decât peste zece zile. Au motivat că unii sunt în concediu și nu exista destui medici.Catalin GrasaDle doctor, sunt de parere ca una dintre modalitatile de prevenie a bolilor o poate reprezenta activitatea sportiva. Copiii care fac de mici sport au o sanatate mai buna. Exista la nivelul spitalului judetean posibilitatea de a incheia parteneriate cu scolile si licee constantene, de a merge medici in scoli si de a sustine, poate chiar la dirigentie, ore cu tema combinata: sanatate-sport-educatie. Stiu ca in tinerete ati practicat chiar dvs sport. O tanara generatie care face sport - din pacate, nu prea este cazul acum - va fi mai sanatoasa, iar medicii ar avea mai putin de lucru. Intrebare finala: se poate crea un astfel de cadru, prin care medicii de la SJ sa participe la reuniuni cu elevii din scoli si licee?