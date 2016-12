Câtă sare trebuie să avem în bucate?

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății” – sloganul sub care se derulează campania de sănătate a populației. Dacă știm de ce zahărul și grăsimile ne fac rău, mult mai puțini știu care este rolul sării în organism și cât anume trebuie să consumăm pe zi pentru a fi sănătoși. Un adult ar trebuie să consume, zilnic, doar șase grame de sare. Un consum moderat de sare este esențial organismului. Într-un gram de sare există 400 mg de sodiu. Acesta joacă un rol important în menținerea echilibrului diverselor lichide în organism, în contracția musculară și în transmiterea fluxului nervos. În cantități mari, sodiul din organismul nostru este eliminat prin urină. La fiecare gram de sodiu se elimină însă și 60 mg de calciu și astfel apare riscul de apariție a osteoporozei. În plus, deoarece reține apa, un consum excesiv de sare crește tensiunea arterială. Doza zilnică normală de sare este de două – cinci grame pentru copii și de cinci – zece grame pentru adulți. Consumul excesiv de sare poate duce, în timp, la apariția celulitei. Specialiștii spun că sarea marină este superioară sării de masă obișnuite. Ea conține mai mult de 70 de minerale diferite, de care organismul nostru are nevoie.