Cât te costă internarea la Constanţa

2

arafat raed ,un mincinos

Anul trecut prin februarie,pinochio ala de arafat a venit la constanta ;iesind intr'o conferinta de presa a spus ca din martie nimeni dintre pacientii care vor fi internati in spital nu va mai plati un leu ptr medicamente. S-a intamplat asta?..eu unul nu am auzit nu am vazut ...toata ziua in massmedia aceeasi situatie se comenteaza,lipsa medicamentellor din spital.punguta de medicamente cumparata de pacient samd. La ce bun atunci sa apari chipurile in controale in spitale sa iesi in conferinte de presa aiuristice nimic neschimbandu'se ?? Cred ca doctorului.Raed Arafat ii cam place in posturile astea caldute ca si in guvernarea trecuta si in cea de acum s'a complacut sa stea in acel post de secretar de stat cu controale, cu iesiri de'astea salvatoare...o fi bun in meserie nu comentez eu profesionalismul dansului dar am impresia ca e bagat in fata de ministru. Mergeti in oricare spital din romania si veti intalni aceesi situatie referitor la medicamentele cumparate de pacient !!! Domnule dr Arafat!! nu mai girati mizeriile politice ale partidelor!!..oricare partid a fost la guvernare nu a facut nimic ptr pacienti si sanatate in general!!!