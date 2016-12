Cât plătesc europenii pentru vizita la medic

Ştire online publicată Joi, 08 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au luat în calcul, în stabilirea tarifelor introduse în sistemul sanitar prin coplată, valorile practicate în restul statelor europene. Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, datele cuprinse în proiectul privind introducerea mecanismului de coplată, prin tichetul de sănătate, prezentat pe site-ul ministerului, www.ms.ro. r În Germania se plătesc câte 10 euro pe consultațiile la specialiști în ambulatoriu pentru consultațiile consecutive, fără trimitere. Tot atât achită nemții și pentru ziua de spitalizare, dar până la un prag de 28 de zile pe an. Germanii mai plătesc și 10% coasigurare pentru dispozitive medicale precum ochelari de vedere, proteze sau transport medical, între 5 și 10 euro pentru o cutie de medicamente și până la 65% din prețul tratamentelor stomatologice. r În Franța, cetățenii trebuie să plătească 20% coasigurare pentru serviciile spitalicești, cât și 16 euro pentru ziua de spitalizare (sau 12 euro pentru spitalizarea în secțiile de psihiatrie), până la un maximum 30 de zile de spitalizare. Totodată, francezii scot din buzunar și 30% coasigurare pentru serviciile din ambulatoriu, plus un euro pentru fiecare consultație, până la o limită de 50 de euro pe an. Pentru procedurile medicale cu o valoare peste 91 de euro, bolnavii achită o coplată de 18 euro. Ei mai plătesc 35% coasigurare din valoarea medicamentelor prescrise, 30% din prețul serviciilor dentare, 35% pentru transportul medical, pentru ochelarii de vedere sau proteze și 40% pentru serviciile de laborator. r În Estonia, pacienții plătesc trei euro pentru consultațiile din ambulatoriu și câte 1,5 euro pentru fiecare zi de spitalizare - dar numai până la zece zile. Aceste măsuri au fost introduse în 2002. r Din 2005, în Croația se achită 1,5 euro pentru consultațiile la specialiști, în ambulatoriu, cu mențiunea că sunt permise maximum trei contribuții personale pe lună. De asemenea, croații mai dau și 7,5 euro pentru fiecare episod de spitalizare. r În Cehia, începând din 2008, cetățenii plătesc doi euro pentru consultațiile din ambulatoriu, doi euro pentru ziua de spitalizare și tot atât pentru serviciile de urgență. Proiectul propus de Ministerul Sănătății nu specifică însă și nivelul de trai din țările respective.