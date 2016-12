Cât ne va costa un consult la medicul de familie

Actul normativ care prevede sistemul de coplată în sănătate va intra în vigoare de anul viitor. Noile prevederi legale presupun ca pacienții să plătească o parte din serviciile medicale, în funcție de veniturile câștigate anual. Pensionarii cu venituri mici, copiiiși studenții vor putea merge în continuare la medic fără să plătească. Coplata reprezintă contribuția pe care asiguratul la sistemul de sănătate trebuie să o achite în plus față de cea decontată din fondul național unic al asigurărilor de sănătate. La nivel național, reprezentanții asociațiilor de pacienți și medicii de familie reclamă suplimentarea costurilor medicale și amenință cu proteste. Și asta pentru că, potrivit noii legi, de la anul, asigurații ar trebui să plătească pentru fiecare serviciu solicitat: de la consultații și analize, până la internările în spital. Doar urgențele rămân netaxate Noul act normativ care aduce coplata în sistemul nostru sanitar a fost publicat, recent, în Monitorul Oficial, iar în cel mult două luni, va intra în vigoare. Cu toate că textul legii coplății arată că lista de servicii medicale pentru care se va plăti suplimentar va fi stabilită prin contractul cadru, din spusele reprezentanților Ministerului Sănătății reiese că doar urgențele nu vor fi taxate suplimentar. „Coplata se plătește la medicul de familie, la medicul specialist din ambulatoriu și la spital. În afară de asta, se vor achita și investigațiile paraclinice și de laborator”, a declarat Cristian Irimia, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Acesta a precizat, însă, că prețurile vor fi accesibile: „Nu vor fi sume excesive, care să îngreuneze accesul populației la serviciile medicale”. Sumele coplății, stabilite în funcție de venit Tarifele pentru fiecare serviciu medical în parte nu vor fi fixe. Conform noii legi, suma percepută drept coplată pentru un an nu poate depăși a 12-a parte din valoarea veniturilor nete realizate anual. În cazul în care se va atinge suma maximă privind coplata, serviciile sanitare vor fi gratuite. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, o vizită la medicul de familie ar costa în jur de 5 lei, la specialist aproximativ 10 lei, analizele de sânge, 7 lei, iar o săptămână de internare ar putea costa 100 de lei. Totodată, sumele vor putea fi acoperite cu ajutorul unei asigurări suplimentare de sănătate. În schimb, nu se va plăti nimic în plus pentru nașteri, ședințele de chimioterapie, radio-terapie, hemodializa, dializă, tratamente pentru diabet, cancer și hepatită. Cine va fi tratat gratuit în continuare Conform legii votate în Camera Deputaților, copiii până în 18 ani sau studenții care nu realizează venituri sunt scutiți de coplată, la fel și bătrânii cu pensii de până la 740 de lei pe lună. Totodată, serviciile medicale vor fi în continuare gratuite pentru asigurații cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de minister, cum ar fi cei bolnavi de cancer, HIV sau diabet, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse. Pacienții nu sunt de acord cu noile reglementări Membrii asociațiilor de pacienți sunt nemulțumiți de noile reguli care vor intra în vigoare în 2012 și amenință cu manifestări de protest. „Vom lua atitudine, vom protesta și vom apela la forurile internaționale și europene. Considerăm că suntem furați, din moment ce am contribuit la prețul medicamentelor din programele naționale”, spune Cezar Irimia, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Ce spun medicii constănțeni La Constanța, medicii de familie nu au anunțat, încă, un punct de vedere oficial. Purtătorul de cuvânt al Asociației Medicilor de Familie „Tomis” Constanța, dr. Laura Maria Condur, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că deocamdată nu s-a discutat despre actul normativ la nivel local. „Este prea devreme să putem comenta. Momentan, nu pot să vă spun care este poziția asociației în legătură cu legea coplății, deoarece nu s-a dezbătut acest aspect la nivel local. Cel mai probabil, în zilele următoare vom afla mai multe despre asta”, a precizat dr. Laura Condur. Motivele introducerii sistemului de coplată Adoptarea acestei legi constituie unul dintre angajamentele Guvernului în acordul de împrumut convenit cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Guvernul s-a angajat ca ponderea scutirilor de la plată să nu depășească un nivel de 40 la sută dintre pacienți. Jeffrey Franks, șeful misiunii FMI în România, spunea, în luna august, că propunerea de copla-tă pentru anumite persoane și servicii medicale trebuie să intre în vigoare cât mai curând.