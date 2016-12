Cât ne ia să ne obişnuim cu ora de iarnă

Cât ne ia să ne obișnuim cu ora de iarnă

În noaptea de sâmbătă spre duminică s-a trecut la ora de iarnă, iar ceasurile au fost date cu o oră în urmă. Cercetătorii sunt de părere că schimbarea orei de două ori pe an are o incidență scăzută asupra ceasului biologic uman. Șeful laboratorului pentru somn din Brugmann, Daniel Neu, spune că reacția diferă de la o persoană la alta, deoarece și ceasul biologic este diferit de la caz la caz. „În general, ceasul biologic este flexibil și se adaptează bine la o schimbare de oră. În schimb, unor persoane foarte sensibile le trebuie de la zece zile la două săptămâni pentru a se obișnui cu schimbarea, care se poate compara cu un ușor decalaj orar în cursul unei călătorii”, precizează doctoral belgian. Potrivit lui Daniel Neu, copiii sunt mai puțin afectați decât adulții, pentru că ceasul lor biologic este mai suplu. „Schimbarea orei este un aranjament social la care se acomodează toată lumea în cele din urmă”, a adăugat doctorul. Trecerea la ora de iarnă are loc în fiecare an, în ultima duminică din luna octombrie.