Cât ne costă analizele medicale pentru grădiniţă

Cât ne costă analizele medicale pentru grădiniță

Pe lângă rechizite, hăinuțe și încălțăminte, părinții trebuie să plătească, pentru prima zi de grădiniță, și analizele medicale. Setul cuprinde exudat nazal, exudat faringian, examen coprocultură și examen coproparazitologic. La aceste documente, ce trebuie prezentate asistentei medicale din grădiniță sau din creșă, trebuie atașat avizul epidemiologic, obținut de la medicul de familie, și adeverința cu dovada vaccinărilor. Analizele sunt considerate investigații medicale la cerere și se plătesc. În funcție de laboratorul ales de părinți, un set complet de analize poate costa între 50 și 100 de lei. Examenul coproparazitologic este necesar pentru a vedea dacă micuțul are paraziți, coprocultura relevă afecțiuni care ar putea provoca toxiinfecții alimentare, iar datorită exudatului naso-faringian poate fi identificată existența în organism a stafilococului auriu. În cazul în care rezultatul coproculturii arată că micuțul are probleme de sănătate, i se face o altă analiză, respectiv antibiogramă, care arată tipul de antibiotic necesar tratării afecțiunii. De multe ori, această analiză este inclusă în set, fără a fi taxată suplimentar, dar acest lucru depinde de fiecare laborator. Recoltarea materiilor fecale se face în recipiente speciale. Pentru examinarea coproparazitologică, recipientele pot fi cumpărate de la orice farmacie, cu numai 3-4 lei bucata. Pentru coprocultură, recipientul trebuie procurat, gratuit, de la laboratorul pe care l-ați ales pentru efectuarea analizelor, deoarece conține un gel special și nu se găsește în farmacii. Rezultatele la primele două analize sunt gata chiar și în 24 de ore, însă coprocultura durează chiar și 72 de ore. Aviz valabil 24 de ore În ceea ce privește avizul epidemiologic, acesta este valabil numai 24 de ore, de aceea trebuie completat de medicul de familie cu numai o zi înainte de începerea grădiniței. Este bine însă ca analizele să fie făcute din timp, cu cel puțin zece zile înainte de începerea cursurilor. În cazul în care rezultatele arată că micuțul are o problemă de sănătate, trebuie să aibă timp să urmeze tratamentul până la debutul anului școlar. Analizele nu sunt obligatorii „Nu există nicio lege scrisă care să oblige părinții să facă analizele medicale înainte de intrarea în grădiniță. Ei trebuie să prezinte avizul epidemiologic și adeverința de vaccinuri, în rest, medicul de familie, cel care și semnează avizul epidemiologic, este cel care decide dacă este sau nu nevoie de analize, pentru că el cunoaște pacientul și știe starea lui de sănătate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct al Direcției Județene de Sănătate Publică, dr. Mihaela Dinisov.