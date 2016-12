Cât este de importantă vacanţa pentru reducerea stresului

Cât este de importantă vacanța pentru reducerea stresului

Stresul cronic scade abilitatea corpului de a rezista la infectii, de a-si mentine functiile vitale si chiar capacitatea de a evita anumite prejudicii. In cazul unei persoane stresate si obosite exista probabilitati mai mari de se imbolnavi, somnul va avea de suferit, tensiunea arteriala va creste, digestia se va incetini, iar materialul genetic se va modifica in sens negativ, vor aparea iritabilitatea, depresia si anxietatea, memoria se va deprecia si deciziile luate nu vor fi intotdeauna cele mai bune. De aceea, Rolul unui concediu este de a va relaxa impreuna cu familia sau prietenii si de a lua o pauza de la rutina zilnica. Aerul proaspat si soarele sunt benefice pentru sanatatea oricarei persoane, atat cea fizica, cat si cea psihica. Activitatea fizica in combinatie cu odihna va vor elibera de stres.