Cât de sănătos este să bei un pahar de bere pe zi? Dar două?

Cu o istorie de peste 10.000 de ani, berea este una dintre cele mai consumate băuturi alcoolice în rândul românilor. Oamenii au știut să aprecieze încă din cele mai vechi timpuri, nu doar experiența socială plăcută asociată consumului de bere, ci și efectele sale benefice asupra organismului, dovedite științific de cercetători din întreaga lume.Asociația Berarilor din România a susținut, ieri, la Constanța, o conferință pe tema consumului de bere, dar și a producerii acestei băuturi la noi în țară. Membrii asociației le-au explicat celor prezenți când și cum a fost descoperită berea, modul în care este fabricată, cât de consumată este și cât de sănătos poate fi un pahar de bere băut în fiecare zi.Care este procesul de fabricare a beriiBerea este o băutură fermentată natural, preparată din cereale, hamei, drojdie de bere și apă de cea mai bună calitate. Rețeta berii a trecut cu naturalețe de la o epocă la alta, timp în care a experimentat o varietate de gusturi, arome, dar și amprentele fiecărei generații de berari. „Procesul de fabricare a berii se bazează pe un principiu foarte simplu: fermentarea naturală a zaharurilor și extracția cerealelor malțificate cu ajutorul apei fierbinți. Gustul diferit al fiecărei mărci de bere este dat de cerealele pe care berarii le folosesc, de la orz, grâu sau porumb, la orez”, ne-a spus Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarilor din România.Hameiul, planta cu cei mai mulți antioxidanțiIngredientul care dă gustul amărui specific berii, hameiul, este și cea mai bogată plantă în antioxidanți, a precizat Constantin Bratu. „Nu s-a descoperit încă o plantă care are mai mulți antioxidanți decât hameiul. În plus, hameiul este frecvent folosit în industria farmaceutică pentru efectele sale terapeutice”, a explicat directorul ABR. Berea este singura sursă semnificativă de hamei pentru dietă, prin urmare toate efectele benefice ale acestuia sunt specifice și berii. De-a lungul timpului, studiile cercetătorilor au dovedit că berea consumată moderat reduce riscul de apariție a bolilor cardiovas-culare, a pietrelor la rinichi, a osteoporozei, a ulcerului, dar și a diabetului de tip II. În plus, pe lângă efectul răcoritor, berea are puterea de a reduce senzația de sete și de a rehidrata organismul după efort fizic, fără să îngrașe. „Ingredientele sale naturale, printre care și hameiul, transformă berea într-o sursă de antioxidanți, vitamine de tip B, fibre și siliciu, făcând-o parte a unui stil de viață sănătos”, a adăugat Constantin Bratu. Consumul moderat de bere, benefic pentru cardiaciÎn cadrul conferinței Asociației Berarilor am mai aflat că, spre deosebire de abstinenți sau de cei care beau alcool în exces, persoanele care consumă o cantitate moderată de alcool prezintă un risc substanțial scăzut pentru bolile cardiovasculare - principala cauză a mortalității în Europa. Numeroase studii din lume au evidențiat faptul că persoanele care beau bere, vinuri și băuturi spirtoase în cantități moderate au cu până la 30 - 40 la sută mai puține riscuri să sufere boli coronariene. Cercetările au mai arătat că un pahar de bere pe zi crește semnificativ nivelul de colesterol bun din sânge. Totodată, există dovezi că alcoolul în cantități mici poate fi asociat cu o scădere ușoară a mortalității în cazul persoanelor care au suferit un atac de cord sau care au avut o operație pe cord și poate reduce riscul afecțiunilor arteriale ale extremităților la persoanele în vârstă.Potrivit specialiștilor în bere, a bea moderat înseamnă a bea în limitele impuse de sănătatea noastră și de societatea în care trăim. „În general, pentru bărbați se recomandă consumul a 660 ml de bere pe zi, iar femeile, care sunt mult mai sensibile la alcool, ar trebui să bea 330 ml de bere pe zi”, a specificat Constantin Bratu.Cât de mult ne îngrașă berea de faptUn alt mit spulberat de dovezile științifice este acela că berea îngrașă. Directorul Asociației Berarilor ne-a explicat că berea nu poate fi motivul kilogramelor în plus deoarece conținutul său caloric este de doar 43 kcal/100 ml. „Un studiu realizat în Spania a relevat faptul că berea consumată în cantități moderate nu a avut niciun efect asupra masei corporale”, a menționat Constantin Bratu. Mai mult, berea ar putea avea beneficii cu privire la reducerea riscului de obezitate. Potrivit Asociației Berarilor, cei care consumă cantități mici de alcool în mod regulat sunt mai slabi decât cei care consumă cantități mari de alcool ocazional. Studiile au arătat că la un nivel fix de consum de alcool, riscul obezității este cu 30 la sută mai scăzut pentru cei care beau alcool 7 zile pe săptămână în loc de cei care fac acest lucru 2 - 4 zile pe săptămână.Este important de remarcat, însă, faptul că orice beneficiu dispare la un nivel de consum care depășește trei pahare pe zi, iar studiile confirmă faptul că alcoolul consumat în cantități excesive, indiferent de tipul băuturii, este asociat cu creșterea în greutate, obezitatea abdominală, dar și o multitudine de alte afecțiuni.