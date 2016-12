Cât de periculos este diabetul în timpul sarcinii

În timpul sarcinii, schimbările hormonale produc dezechilibre în organism, iar dacă gravida are un nivel anormal de ridicat de zahăr în sânge suferă de o formă de diabet denumită diabet gestațional. Riscul major pentru bebelușii născuți din mame cu diabet gestațional este de a suferi leziuni la nivelul creierului sau obezitate.Ce este diabetul gestațional?Acesta este un tip de diabet care apare la unele femei în timpul sarcinii. Pe scurt, înseamnă că au un nivel anormal de ridicat de zahăr în sânge. Atunci când mănânci, sistemul digestiv desparte cele mai multe produse alimentare într-un tip de zahăr numit glucoză. Glucoza intră în sânge și apoi, cu ajutorul insulinei (un hormon secretat de către pancreas), celulele folosesc glucoza drept combustibil. Cu toate acestea, în cazul în care organismul nu produce suficientă insulină sau celulele au dificultăți de a răspunde la insulina, rămâne prea multă glucoză în sânge în loc ca aceasta să treacă în celule și să fie convertită în energie.„În cazul unei femei însărcinate, schimbările hormonale pot face celulele mai puțin receptive la insulină. Pentru cele mai multe viitoare mame, acest lucru nu este o problemă: atunci când organismul are nevoie de insulină suplimentară, pancreasul secretă mai mult. Dar, în cazul în care pancreasul nu poate ține pasul cu creșterea cererii de insulină în timpul sarcinii, nivelul de glucoză din sânge crește prea mult, ducând la diabet gestațional.Majoritatea femeilor cu diabet gestațional nu rămân cu diabet zaharat după naștere. Cu toate acestea, au un risc mai crescut de a dezvolta din nou această complicație la o sarcină ulterioară și de a dezvolta diabet zaharat mai târziu în viață”, explică dr. Mohamed Zaher, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului Privat ISIS din Constanța.Cum află o gravidă că are boalaUn risc ridicat de boală îl au gravidele care sunt supraponderale, dacă au avut diabet gestațional la o sarcină anterioară, testele de urină depistează zahăr în urină, dacă gravida are un istoric familial puternic de diabet zaharat sau dacă ea suferă de hipertensiune arterială. Pe de altă parte, multe gravide nu prezintă niciuna dintre aceste caracteristici, însă se trezesc că fac diabet. De aceea, medicul recomandă testele pentru depistarea acestei afecțiuni pentru toate gravidele.Când este bebelușul în pericolÎn cazul în care nivelul de zahăr din sânge este prea mare, o cantitate prea mare de glucoză va ajunge în sângele bebelușului. Când se întâmplă acest lucru, pancreasul copilului va trebui să producă mai multă insulină pentru a procesa glucoza suplimentară. Acest exces de zahăr și insulină din sânge poate duce la o acumulare de greutate în plus, mai ales în partea superioară a corpului micuțului.„Acest lucru poate duce la ceea ce se numește macrosomie. Un copil macrosomic poate fi prea mare pentru a intra în canalul de naștere sau se poate bloca, ceea ce va duce la utilizarea unor manevre speciale, cu toate riscurile asociate acestora. Din cauza acestor riscuri, în cazul în care medicul suspectează că bebelușul ar putea fi prea mare, îi va recomanda gravidei operația cezariană.În plus, copiii care au depozite adipoase în exces, ca urmare a nivelurilor ridicate de zahăr în sângele matern continuă adesea să aibă un exces de greutate în copilărie și la maturitate”, mai sune medicul.Într-o astfel de situație bebelușul poate avea hipoglicemie, deoarece corpul său va produce în continuare insulină în plus. De aceea, echipa medicală va testa glicemia copilului la naștere și va continua să o verifice cât timp va fi necesar. Dacă nivelul de zahăr din sânge nu este bine controlat, poate duce la un risc mai mare de probleme respiratorii la naștere sau chiar la leziuni la nivelul creierului.Pentru a preveni sau corecta hipoglicemia, copilul trebuie alăptat în cel mai scurt timp de la naștere.