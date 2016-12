Cât de periculos este astmul bronşic

Cât de periculos este astmul bronșic

Aveți câteodată respirație dificilă sau aveți senzația că vă sufocați, vă strânge sau vă apasă pieptul, sau tușiți persistent? S-ar putea să suferiți de astm bronșic. Cunoscut ca fiind o boală cu evoluție lentă și de lungă durată, astmul este periculos și poate pune în pericol viața pacienților. Despre cât de gravă este această afecțiune, am vorbit cu dr. Doina Pîrîu, medic specialist în pneumologie în cadrul Clinicii MEDSTAR 2000 Constanța.- Cum se manifestă astmul bronșic?- Manifestările astmului bronșic apar din cauza îngustării căilor respiratorii, ceea ce nu permite aerului să intre și să iasă din plămâni. Simptomele pot apărea mai des sau mai rar, de la câteva ori pe zi, la câteva ori pe săptămână sau de la un sezon la altul; uneori se pot agrava în timpul nopții, pacientul trezindu-se cu lipsă intensă de aer sau la efortul fizic. Simptomele dispar sau se ame-liorează spontan sau cu tratament. Nu toate persoanele reacționează la fel, unii au simptome mai ușoare în timp ce alții au simptome mai intense.- Ce sunt crizele de astm? - Crizele de astm sunt acele episoade în care apare o creștere progresivă a dificultății de a respira, a tusei, respirației șuierătoare, senzației de apăsare toracică. Crizele de astm bronșic necesită tratament imediat! Trebuie să vă prezentați la medic dacă suferiți o criză de astm bronșic! Nu trebuie să evitați gravitatea unei crize! Crizele grave de astm vă pot amenința viața!- Care sunt factorii declan-șatori ai manifestărilor astmului?- Este vorba despre iritanți sau alergeni frecvent întâlniți, cum ar fi alergene din părul animalelor, alergene ale acarienilor din praf, de casă, schimbările de temperatură, cel mai adesea este vorba despre trecerea de la cald la rece, substanțele chimice din aer sau alimente, efortul fizic, mucegaiurile, polenurile diverselor plante, infecțiile respiratorii, emoțiile puternice sau stresul, fumul (inclusiv cel de țigară). La unii pacienți, crizele pot fi provocate de aspirină sau alte medicamente. Multe persoane astmatice au moștenit genetic anumite tipuri de alergii, precum rinita alergică sau eczema alergică. Istoricul familial de alergie este un factor de risc bine cunoscut pentru astmul alergic. Cea mai puternică asociere este cu alergia mamei care reprezintă un factor de risc pentru debutul astmului, de asemenea wheezingul recurent în copilărie, adică acea respirație șuierătoare, reprezintă un factor de risc pentru debutul astmului. La alte persoane, astmul nu are componentă alergică. De ase-menea, sunt persoane la care astmul debutează la vârstă înaintată, în special la femei, iar la alte persoane, astmul este asociat cu obezitatea.- Cum poate fi diagnosticat astmul?- Diagnosticul se stabilește urmărind manifestările clinice ale pacientului, istoricul sugestiv și rezultatele oferite de către examenul de spirometrie (măsurarea capacității respiratorii). Spirometria este esențială în stabilirea diagnosticului, dar și pentru urmărirea evoluției bolii în timp. Diagnosticul este mult mai ușor de stabilit la pa-cienții tineri, nefumători.- Cum putem afla dacă suferim de astm bronșic?- Acest lucru se poate afla prin efectuarea unei măsurători a funcției pulmonare prin spirometrie. Astmul este o boală care nu se vindecă, dar puteți avea o viață normală cu ajutorul unui tratament corect. Tratamentul trebuie administrat și când boala nu prezintă manifestări evidente, deoarece astmul bronșic este o afecțiune inflama-torie cronică, inflamația persistând la nivelul căilor aeriene și boala poate evolua.- Care este tratamentul în astmul bronșic? - Medicamentele inhalatorii sunt cele mai eficiente în astmul bronșic și nu dau dependență. Chiar dacă nu mai aveți simptome, suferiți în continuare de astm! Astmul bronșic este o afecțiune cronică, care nu se vindecă și de aceea necesită administrarea zilnică a tratamentului! Nu folosiți ca tratament pentru astmul bronșic doar medicația de criză (Ventolin), deși efectul acesteia este imediat! Folosiți medicația de criză numai la nevoie! Această medicație ameliorează manifestările bolii temporar, dar nu tratează cauza bolii - inflamația bronșică! Dacă manifestările bolii sunt sub control, pacienții pot avea o viață similară în cea mai mare parte a timpului cu aceea a unei persoane fără astm. Acest lucru presupune ca pacienții să-și administreze medicația în mod regulat, așa cum le-a fost prescris de medic.