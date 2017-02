Cât de periculoase sunt dopurile de ceară. Părinţii nu curăţă corect urechile copiilor

Cât de periculoase sunt dopurile de ceară. Părinții nu curăță corect urechile copiilor

Depozitele de ceară din urechi pot produce obstrucție, iar copilul nu mai aude așa cum trebuie; mai mult, este predispus la infecții. Cerumenul este important, deoarece protejează urechea. De aceea, urechea nu trebuie curățată în exces, doar pavilionul trebuie curățat cu prosopul, fără a introduce alte obiecte în ureche, iar dacă cel mic are dopuri de cerumen, medicul ORL-ist poate rezolva această problemă.Copilul care are dopuri de cerumen poate să aibă dureri de urechi, hipoacuzie, senzație de ureche înfundată, zgomote în urechi.„Dopul de ceară se produce prin acumularea cerumenului. Este indicat ca, odată format, să fie scos, deoarece produce hipoacuzie. Spray-urile pentru urechi fluidifică cerumenul, dacă este o secreție mai abundentă și tendința de formare de dopuri de ceară, pentru că sunt urechi care produc multă ceară, destul de fluidă, care se evacuează spontan și se curăță doar pavilionul, atât, dar există și urechi care produc cerumen mult și descuamări, și atunci, este o tendință să se formeze dopuri de ceară. Într-o anumită măsură este și vina părinților, care curăță urechile și tasează cerumenul, apoi se formează dopul de ceară. Dar, este clar că, odată format, acesta trebuie scos”, explică dr. Carmen Mocanu, medic ORL-ist.Consulturile periodice la medicul ORL-ist pot ține sub control sănătatea urechilor copilului dumneavoastră.