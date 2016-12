Cât de mult bine îţi pot face apa şi aerul de mare

Terapie la malul mării

Cât de mult bine îți pot face apa și aerul de mare

Cei care locuiesc aproape de malul mării se pot considera norocoși deoarece respiră un aer mult mai curat și mai sănătos. Chiar și o sesiune de câteva zile în briza mării poate avea efecte pozitive pentru sănătate. Potrivit medicilor, aerosolii marini sunt extrem de benefici în special în afecțiunile respiratorii, iar apa de mare îi poate ajuta și pe cei cu probleme reumatice.Fie că ești constănțean sau pur și simplu te-ai hotărât să îți petreci vacanța de vară la malul Mării Negre, ar trebui să știi că o simplă plimbare pe plajă nu numai că te va relaxa și îți va oferi o stare de bună dispoziție, ci îți va păstra corpul sănătos și tonifiat. Climatul marin este mediul ideal pentru persoanele astenice, depresive, lipsite de tonus, sedentare, cele care suferă afecțiuni respiratorii, dar și pentru cele care vor să scape de kilogramele în plus.Băile în mare cresc imunitateaTerapia cu apă de mare are un efect curativ asupra întregului corp. Aceasta contribuie la eliminarea toxinelor din organism, stimularea funcțiilor vitale, întărirea sistemului imunitar și îmbunătățirea circulației sângelui. În plus, băile în mare sunt recomandate și persoanelor care au probleme cu articulațiile. „Apa de mare și aerul pe care îl respirăm la malul mării au efecte benefice pentru pacienții cu afecțiuni reumatice și pentru cei mai mulți dintre bolnavii cu probleme respiratorii. Unii dintre aceștia, însă, benefi-ciază mai mult de pe urma aerului de munte, din cauza faptului că umiditatea de la malul mării le poate agrava afecțiunile aparatului respirator”, am aflat de la dr. Adina Diana Girban, medic de familie.Apa de mare conține săruri minerale precum ionii de magneziu, benefici masei musculare, și ionii de calciu, buni pentru sănătatea oaselor. În plus, masajul natural al valurilor agitate ale mării relaxează și îmbunătățește starea de spirit a persoanelor obosite și stresate.Aerosolii marini, recomandați bolnavilor de astmAerul marin este foarte eficient în ameliorarea problemelor respi-ratorii, ne spune și dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog. „Aerosolii marini sunt eficienți în tratarea problemelor cronice, precum bron-șita, astmul sau bronhopneumopatia obstructiv cronică (BPOC) și favorizează fluidificarea mucusului bronșic și curățarea bronhiilor”, a menționat dr. Pall. Pneumologul a ținut să precizeze că aerul este mult mai pur la malul mării și ne-a explicat și care este motivul. „Valurile degajă picături foarte fine de apă care curăță în permanență aerul de impurități”, a spus medicul. Aerosolii marini sunt lipsiți de viru-suri și microbi, au rolul de a îmbu-nătăți memoria, de a dilata vasele sanguine și de a ameliora capaci-tatea cardiorespiratorie afectată de poluarea din orașe. Totodată, con-ținutul de iod din aerosolii marini favorizează expectorația, iar aerul marin curăță căile respiratorii ceea ce este extrem de benefic în ame-liorarea rinitelor sau rinosinuzitelor.Pentru a beneficia de efectele pozitive ale aerosolilor marini, dr. Pall le-a recomandat celor care suferă de afecțiuni bronșice să se plimbe pe plajă dimineața, între orele 06.00 și 08.30, și seara, după apusul soarelui. Cu toate acestea, medicul i-a atenționat pe aceștia să evite plimbările pe malul mării atunci când vântul este foarte puternic, deoarece pot suferi complicații. „În unele cazuri, vântul puternic poate declanșa crize de astm, deoarece curenții de aer influențează bronșitele. Sunt per-soane cu astm care nici nu pot ieși din casă atunci când vântul suflă cu putere”, a afirmat dr. Vera Pall.De ce nu trebuie să ocolim algele de la malul măriiDe obicei, când mergem la plajă încercăm să ne ferim cât putem de mult de porțiunile în care există alge, din cauza mirosului neplăcut pe care îl degajă, sau pur și simplu pentru că nu ne putem îmbăia în voie. Cu toate acestea, specialiștii ne informează că algele acționează și ele în favoarea sănătății noastre. Acestea sunt bogate în calciu, fosfor, potasiu, azot, fier, sulf, magneziu, iod și cobalt, au rolul de a elimina toxinele din piele și sunt eficiente în combaterea celulitei.Un alt tratament natural de care putem profita pe litoral este terapia cu nămol. În situația în care avem probleme reumatice, dermatolo-gice, circulatorii, sau vrem să prevenim apariția lor, ne putem masa corpul cu nămol. Cu un conținut bogat de substanțe minerale, nă-molul stimulează circulația sânge-lui și ajută la relaxarea musculaturii. Împachetările cu nămol marin sunt eficiente în tratarea celulitei, în prevenirea retenției de apă din organism și contribuie la refacerea elasticității pielii.