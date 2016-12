Cât de indicată este ţigara electronică dacă vrei să te laşi de fumat

Cât de indicată este țigara electronică dacă vrei să te lași de fumat

Fumătorii sunt încurajați, prin diverse reclame publicitare, să renunțe la viciu cu ajutorul țigărilor electronice. Promovate drept „alternative per-fecte” sau „varianta sănătoasă a fumatului”, comercializate la prețuri accesibile pentru orice buzunar, țigările electronice se găsesc la orice pas. Ce spune, însă, medicul pneu-molog despre acest dispozitiv? Cât de sănătoasă este utilizarea lui și se reușește, într-adevăr, renunțarea la fumat cu ajutorul țigării electronice?Răspunsurile la aceste întrebări ni le-a oferit dr. Vera Eniko Pall, specialist pneumolog constănțean, coordonatorul programului „Stop Fumat!” din județul nostru. Un prim aspect asupra căruia a atras atenția medicul Vera Eniko Pall este reprezentat de motivele pentru care țigara electronică este promovată drept „varianta sănătoasă”: „Țigara electronică asigură necesarul de nicotină al fumătorului și îi dă satisfacția gestului, ferindu-l în același timp de inhalarea fumului rezultat din arderea clasică - plin de factori cancerigeni! În plus, poate fi fumată oriunde, deoarece nu scoate fum”. De asemenea, țigara electronică nu conține, precum țigările obișnuite, gudron și alte substanțe nocive organismului. „O păcăleală!“Faptul că este mai puțin nocivă nu înseamnă că folosirea ei îi va determina pe fumători să renunțe la viciu. Din contră! „Dintre pacienții care se înscriu în program, o parte - aproximativ 10% - au folosit țigara electronică pentru câteva săptămâni, dar au apelat din nou la țigări, fapt care i-a determinat să intre în program”, a explicat pneumologul. „Dacă pacienții ar reduce progresiv doza de nicotină, folosind din ce în ce mai rar țigara electronică, atunci s-ar putea lăsa de fumat la un moment dat. Dar aici este păcăleala! Omul este convins că folosește un produs care nu-i dăunează sănătății și în schimb își satisface nevoia de fumat. Nici vorbă să se lase de fumat!”, a mai atras atenția specialistul. Ceea ce demonstrează că țigara electronică menține dependența de gest, cât și dependența de nicotină. „În plus, după o scurtă folosire, majoritatea pacienților revin la țigara clasică, întrucât gustul și aburul produs de aceasta nu-i mai sunt suficiente. Din punctul meu de vedere, țigara electronică este doar o păcăleală pentru cei care vor să se lase de fumat. Cei care o folosesc ar trebui să fie atenți la doza de nicotină, căci de unde o inhalează, are efecte asupra organismului, în special cardio-vasculare”, ne-a declarat dr. Vera Eniko Pall. Greșeală frecventă a fumătorilor Pe de altă parte, o mare greșeală a fumătorilor care folosesc țigările electronice este că își mai aprind, chiar dacă din când în când, și câte o țigară obișnuită. „Este o greșeală similară folosirii substituenților de nicotină - plasturii, guma de mestecat cu nicotină etc. Corect este ca tratamentul cu substituenți de nicotină să fie început din ziua în care se renunță la țigară. Practic, cea electronică s-ar dori un substituent de nicotină, deci nu trebuie folosite concomitent”, a mai explicat specialistul.