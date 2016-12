Cât de importante sunt testele de depistare a hepatitei C

Persoanele cu risc crescut de infecție cu virusul hepatic C ar trebui să nu neglijeze testările, pentru a preveni îmbolnăvirea de hepatită. În prezent, această boală afectează foarte multe persoane, prevalența în România pentru hepatita cu virus C fiind de aproximativ de 3,23%, adică 700.000 - 800.000 de persoane, iar cu virusul B aproximativ 4%, însemnând peste un milion de bolnavi, a declarat dr. Florin Căruntu de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Medicul a punctat că foarte puțini din cei afectați sunt diagnosticați și tratați. Potrivit dr. Căruntu, este necesar să fie testate în mod special persoanele cu risc crescut de infecție, cele care au suferit transfuzii înainte de 1990, cei cu multiple internări și tratamente, cu boli sexuale, cu parteneri multipli, cei care au în familie pe cineva infectat, cei născuți din mame cu infecție și cei care au fost infectați înainte de introducerea vaccinării împotriva hepatitei B. „E important să încurajăm adulții să se testeze pentru hepatite și, pentru a preveni o infecție viitoare cu virusul hepatic B, să se vaccineze. E necesar să avem programe de screening pentru persoanele aflate la risc, pentru familiile celor care știu că au deja o formă de hepatită cronică virală. E necesar să încurajăm femeile care își doresc un copil să se testeze, dacă este posibil chiar înainte de a rămâne însărcinate”, a declarat și Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO). Menționăm că mâine, 28 iulie, peste tot în lume este marcată Ziua Mondială a Hepatitei. Totodată, în lunile august și septembrie, în județul Constanța se va derula o campanie de depistare a virusului hepatitei C. Constănțenii se vor putea testa, la preț redus, în centrele Bioclinica din municipiul Constanța și din Cernavodă. Analizele vor costa aproximativ 18 lei, cu 55% mai puțin decât prețul inițial (39 lei). Pacienții vor primi rezultatele în 48 de ore de la testare, în cadrul clinicii unde s-a făcut recoltarea, iar în cazul în care rezultatul va fi unul pozitiv, medicii specialiști le vor oferi consiliere gratuită.