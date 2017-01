Cât de important este să ne testăm pentru hepatită

Infecția cu virusul hepatitic C este adesea asimptomatică, ceea ce îngreunează depistarea precoce a acestei afecțiuni. Astfel, se întâmplă ca persoanele să trăiască mult timp cu această infecție fără să știe, iar afecțiunea să fie depistată de cele mai multe ori târziu, când deja se instalează complicațiile.Iată de ce este extrem de important ca pacienții să conștientizeze importanța testării anuale, ca principală măsură de depistare din timp a infecțiilor cu virusurile hepatitice A, B, C și D, dar și ca măsură eficientă de a preveni atât transmiterea virusului către populație, cât și instalarea complicațiilor.Pentru a îmbunătăți rata de depistare precoce a infecției cu virusul hepatitic C, Ministerul Sănătății a lansat, săptămâna aceasta, Programul național de screening pentru virusul hepatitic C, componentă a Programului „Inițiative în domeniul sănătății”.„Facem apel la medicii de familie pentru informarea continuă a populației cu privire la riscurile infecțiilor virale hepatice, importanța vaccinării ca singura măsură eficientă de prevenire a infecțiilor cu virusurile heptitice A și B, precum și la adoptarea unor măsuri preventive în cazul infecției cu virusul hepatitic C, cum ar fi: spălatul des pe mâini, adoptarea unui stil de viață sănătos, utilizarea acelor și seringilor de unică folosință, precum și evitarea saloanelor de înfrumusețare sau de tatuaj care nu prezintă încredere”, a precizat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu.