Cat de important este numarul caloriilor pe care le consumati zilnic?

Cei care si-au propus sa mai scada in greutate au tendinta sa opteze pentru diete care contin proportii stricte de grasimi, carbohidrati si proteine, dar nutritionistii sustin ca numarul caloriilor este mai important decat sursa acestora.Aceste persoane ar fi necesar sa aleaga dieta pe care o considera cel mai usor de urmat si respectat.Aceasta este concluzia unei cercetari care a fost realizata de savanti din SUA de la Pennington Biomedical Research Center din Baton Roughe. Studiul lor a fost publicat de American Journal of Clinical Nutrition si citat de Health24.com.Expertii au aflat in timpul studiului lor ca nu exista diferente in privinta diminuarii de greutate sau reducerea nivelului de grasime corporala intre patru diete cu proportii diferite de grasimi, carbohidrati si proteine. Potrivit specialistilor, cel mai important element pentru scaderea in greutate a fost angajamentul.„Participantii care au avut cel mai bun angajament au scazut cel mai mult in greutate”, a declarat George Bray, din cadrul Pennington Biomedical Research Center din Baton Roughe, Louisiana.Mai multe studii efectuate anterior au aratat ca anumite cure de slabit, mai ales cele cu niveluri foarte scazute de carbohidrati, functioneaza mai bine decat altele, au precizat expertii, scrie corpuluman.ro.