Cât a pierdut România după exodul medicilor

Mii de cadre medicale pleacă, în fiecare an, către spitale din Uniunea Europeană, după ce își eliberează certificatele de recunoaștere a pregătirii efectuate în România. Numai în primul semestru al acestui an, peste 1.000 de medici și 1.000 de asistenți medicali și-au ridicat de la Ministerul Sănătății aceste certificate.„Prin migrația celor 24.000 de medici, din anul 1989 și până acum, 18.000 fiind de când am intrat în UE, România a pierdut 3,5 miliarde de euro numai cu cheltuielile strict educaționale - înțelegând aici școala primară, liceul, facultatea și rezidențiatul”, a precizat medicul Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România.