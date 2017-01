Câştigătoarea concursului Best E-Fit şi Cuget Liber: „Best E-Fit este la un alt nivel faţă de aparatele obişnuite“

Câștigătoarea concursului Best E-Fit și Cuget Liber: „Best E-Fit este la un alt nivel față de aparatele obișnuite“

Constănțeanca Oana Diaconescu, câștigătoarea concursului organizat de CUGET LIBER și BEST E-FIT CLUB ne-a acordat un interviu în care și-a exprimat aprecierea față de surprizele de care a beneficiat cu această ocazie.Aceasta a câștigat un abonament de electrofitness (cu aparatul E-Fit) constând în 4 ședințe în valoare de 385 lei, despre care s-a arătat extrem de încântată. „Din punctul meu de vedere aparatul E-Fit este la un alt nivel decât orice alt aparat de care poți beneficia la o sală obișnuită. Eu sunt o fire sportivă și pot să vă spun că m-am simțit extraordinar după ce am fost la ședințele de electrofitness. Mai mult decât atât, față de un aparat obișnuit, acesta își face resimțite efectele în doar 20 de minute. Pentru mine, cel mai important este că am slăbit și în greutate și în centimetri în 4 ședințe și că m-am simțit extraordinar după această etapă. Le-am recomandat și prietenelor mele care, la rândul lor, sunt mămici ca și mine și care au destul de puțin timp la dispoziție pentru a se ocupa de propriul corp.Pe de altă parte, locația aleasă pentru Best E-Fit Club Constanta este la îndemâna tuturor, având o locație centrală. Ca și concluzie, mă voi gândi să revin și pe viitor la astfel de ședințe, în măsura în care voi avea timpul necesar și îmi voi permite. Desigur, faptul că sunt o cititoare fidelă a ziarului Cuget Liber, prin intermediul căruia am și câștigat acest concurs, mă face să particip și la alte concursuri sau provocări lansate”, ne-a declarat Oana Diaconescu, câștigătoarea concursului. Aparatul Best E-Fit, care folosește cea mai avansată tehnologie EMS - electrostimularea musculară.„Este vorba despre o tehnologie modernă, ce este folosită cu succes în medicină și cosmetică. De data aceasta, tehnologia de electrostimulare EMS este folosită într-un concept nou, îmbinată cu mișcarea. Cu diferite mișcări de aerobic sau fitness, rezultatele sunt extraordinare. Se lucrează toate grupele de mușchi simultan și în felul acesta se face și o economie de timp”, a explicat Dorina Cușa, reprezentantul Best E-Fit.