CASCO pentru sănătatea copilului dumneavoastră: prelevarea de sânge placentar

Bolile maligne care se pot dezvolta pe parcursul vieții copilului dumneavoastră nu mai reprezintă o amenințare. Prin prelevarea celulelor stem din sângele placentar la naștere, pe parcursul vieții se pot realiza transplanturi în cazul în care se depistează boli maligne. Peste 70 de boli sanguine se pot trata prin transplant de celule stem, dintre care amintim: leucemii acute și cronice, boli fagocitare, boli ale sistemului imun, boli ereditare și boli autoimune. Momentul nașterii reprezintă șansa unică de prelevare a acestui sânge placentar. Sângele placentar reprezintă „vehiculul” prin care se asigură necesarul de oxigen și de substanțe nutritive, fundamentale pentru creșterea și dezvoltarea fătului. Studiile au demonstrat prezența de celule stem în sângele placentar, utilizarea acestora reprezentând o alternativă valoroasă a transplantului. În iunie 2008 s-a înființat la Cluj prima bancă de celule stem din România – Cord Blood Center. Mămicile din Constanța care doresc să li se recolteze sânge placentar la naștere trebuie să știe că orice medic obstetrician poate face intervenția, așa cum a declarat pentru „Cuget Liber” Adina Scaringi, director Marketing la clinica din Cluj. Conform declarațiilor sale, clinica cooperează foarte bine cu spitalele din Constanța și Medgidia. Constanța ocupă locul doi, după București, la număr de prelevări de sânge placentar. „În curând, clinica noastră va desemna un reprezentant medical pentru Constanța care să promoveze procedura de recoltare”, a adăugat directorul de Marketing. Costul unei prelevări – 3.270 lei Recoltarea sângelui placentar este o procedură simplă, neimplicând niciun risc sau durere pentru mamă sau făt. Recoltarea durează între 30 de secunde și trei minute. Sângele placentar prelevat la Constanța va fi transportat la clinica din Cluj unde va fi stocat. Tariful de transport, spune Adina Scaringi, este inclus în taxa de prelevare și procesare și este în valoare de 3.270 lei. Suma poate fi plătită în una sau trei tranșe. Nu se percep bani înainte de prelevare, ci doar după ce se fac analize de laborator și celulele stem sunt viabile. Sunt și contraindicații absolute ale recoltării cum ar fi: infecția maternă cu HIV, sifilis activ și infecție activă cu HVB și HCV (virus hepatic B și C). În cazul apariției unor complicații obstetricale în cursul nașterii, medicul obstetrician este cel care decide dacă este optimă recoltarea de sânge placentar sau nu. Momentul în care are loc prelevarea sângelui placentar este intercalat între nașterea copilului și eliminarea placentei. În cazul unei sarcini gemelare cu o singură placentă este necesară o singură prelevare, spre deosebire de sarcina gamelară cu două placente, unde sunt necesare două truse de prelevare, recoltarea efectuându-se la nivelul fiecărui cordon ombilical și, respectiv, a fiecărei placente. În cazul în care sângele placentar este contaminat sau dacă transplantul pregătit din acesta nu este utilizabil pentru transplantare, nu plătiți nimic. Banca de date de la Cluj percepe și o taxă de depozitare anuală, în valoare de 107,1 lei. Taxa de depozitare se achită în fiecare an calendaristic în jurul datei la care s-au emis rezultatele procesării sângelui placentar. Taxa pentru primul an se achită împreună cu prima rată pentru prețul de bază sau la scurt timp pentru perioada rămasă din anul în care s-a făcut recoltarea. În cazul în care o persoană uită să achite taxa de depozitare, va fi înștiințată în scris și se va percepe o majorare corespunzătoare cheltuielilor de somare și întârziere.