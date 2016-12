„Casa Soarelui“, alinare pentru bolnavii de cancer

„Casa Soarelui“ este singurul centru de îngrijire paliativă din Constanța. Din 2007, când a fost înființat, peste 2.000 de pacienți bolnavi de cancer au primit îngrijire și tratament. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, îngrijirea paliativă presupune îngrijirea activă totală a pacienților a căror boală nu mai răspunde la tratamentul curativ.„În 2007, am luat hotărârea de a înființa un centru de îngrijire paliativă care să răspundă nevoilor de îngrijire și suport pentru bolnavii de cancer. Cererea pentru cazurile de pe oncologie a crescut cu fiecare an, iar noi am înțeles că este nevoie de un loc unde acești bolnavi să poată primi îngrijirea de care au nevoie”, a explicat Sanda Iordache, directorul centrului „Casa Soarelui”.Am intrat în centru cu sentimentul că voi găsi niște paturi de spital și oameni care sunt plătiți să se ocupe de tratamente. Am găsit însă un loc de odihnă și de alinare, în care bolnavii sunt tratați cu demnitate și respect. Și care primesc de la o mână de oameni, specializați în îngrijirea paliativă, nu doar tratamentul de care au atâta nevoie, ci și sfaturi și vorbe bune. Oameni dedicați creșterii calității vieții pacienților bolnavi de cancer. Așadar, un loc în care fiecare pacient este îngrijit în cea mai dificilă perioadă a vieții sale.„Încercăm să rămânem realiști și să le explicăm pacienților ce li se întâmplă și care sunt consecințele acestui tip de boală. Dar, în același timp, încercăm să le asigurăm un cadru de «respite», adică un cadru care asigură un ambient emoțional și un climat emoțional pozitiv”, a explicat Sanda Iordache.Peste 2.000 de pacienți au beneficiat de serviciile centrului din 2007 și până în prezent, cifră covârșitoare pentru Constanța.Tratamentul dureriiCentrul „Casa Soarelui” este destinat controlului simptomelor și al durerii. O unitate medicală cu 16 paturi, avizată de Ministerul Sănătății, care îndeplinește toate condițiile de îngrijire și tratament. Aici ajung să stea internați, timp de câte două săptămâni, pacienți a căror boală nu mai răspunde la tratamentul curativ.Nici familiile pacienților îngrijiți la centru nu sunt neglijate. Specialiștii centrului consideră că suportul psihologic pentru acestea este adeseori la fel de important.„80% din timp îl petrecem cu familiile pacienților, pentru că sunt oameni a căror viață s-a schimbat la 180 de grade. Este vorba tot despre durere, dar de un alt tip. Și de aceea au și ei nevoie de suportul nostru”, a completat Sanda Iordache.Lipsește liantul: îngrijirea la domiciliuPacientul are nevoie de îngrijire permanentă, spun specialiștii. Însă lipsește liantul între toate aceste sisteme medicale care să perpetueze suportul pentru pacient după ce acesta părăsește spitalul și centrul de îngrijire paliativă: îngrijirea la domiciliu.Directorul clinicii a explicat faptul că lista de așteptare pentru centru s-ar limita dacă fiecare pacient ar putea continua să fie tratat și îngrijit în sânul familiei, prin acest tip de îngrijire la domiciliu: „Lucrurile ar sta cu totul altfel dacă pacienții care pleacă de la noi ar putea să fi îngrijiți în continuare. Astfel, am putea să reducem numărul din lista de așteptare și am trata și alți bolnavi”.Perspectivele sunt dintre cele mai ambițioase însă. Centrul susține deja cursuri de formare profesională a personalului în domeniul îngrijirilor paliative și continuă să își susțină conceptele: extinderea acestui tip de servicii medicale de care mulți dintre semeni au atâta nevoie.