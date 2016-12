Cartoful tratează aciditatea gastrică

Vineri, 05 Decembrie 2008

Cartofii fierți, înăbușiți sau copți sunt o sursă bogată de energie, datorită conținutului de glucide complexe de tip amidon. Specialiștii susțin că alimentul scade aciditatea gastrică pentru că are în compoziția lui anumite substanțe alcalinizante. Cartoful este benefic pentru persoanele bolnave de ulcer, este indicat să fie consumat zilnic, dar nu mai mult de 200 de grame. Totodată, cartoful este bun și pentru bolnavii de diabet, atât de tip I, cât și II, numai la indicația medicului specialist. Alimentul este bogat în vitaminele C, K și B, calciu, magneziu, zinc. Pentru că are un conținut ridicat de apă, cartoful este considerat un bun diuretic și ajută la eliminarea toxinelor din organism. Persoanele cu o anumită intoleranță la cereale sau chiar la pâine pot recurge, fără nicio problemă, la înlocuirea lor cu preparate din cartofi, cu mențiunea să nu fie prăjiți. Atunci când este preparat în grăsimi atât vegetale cât și animale, cartoful se transformă într-o adevărată bombă calorică pentru organism.